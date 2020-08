La Xbox peut-elle oublier de charger Gold si le multijoueur Halo est gratuit?

Xbox Live est le service le plus puissant de tout ce que Xbox propose aujourd’hui. Wow, rétrospectivement, c’est un échantillon de tout ce que Microsoft a prévu depuis qu’il a décidé de rejoindre l’industrie du jeu vidéo avec la Xbox d’origine. Mais tout comme Office et Windows ont changé au fil des ans, il semble que Xbox Live va bientôt franchir une étape importante.

Ce 31 juillet, il a été confirmé que le multijoueur de Halo infini Ce sera un libre de jouer… c’est-à-dire que vous n’aurez pas à payer pour y jouer, mais vous pourrez acheter des améliorations pour profiter d’une meilleure expérience. Ce est à dire, Halo vient de rejoindre des jeux comme Candy Crush, Fortnite ou Pokemon aller. Certainement une grosse surprise pour clôturer le mois de juillet.

Halo C’est de loin la série Xbox la plus importante avec plus de 65 millions d’unités vendues dans le monde jusqu’en 2015 (avant le lancement de Halo 5: Gardiens et sans compter les ventes de La collection Master Chief). En fait, s’il n’y avait pas à quel point il a été compliqué d’amener la série au cinéma ou à la télévision, Halo Cela aurait été le premier grand projet multimédia de la Xbox depuis plusieurs années.

Alors laissez votre jeu le plus populaire oublier les gains directs pour offrir une expérience multijoueur gratuite (qui est également l’une des raisons les plus importantes de consommer Halo), Cela peut avoir plus à voir avec les plans de l’entreprise qu’une simple expérience au sein de la série. Si Halo est déjà gratuit… alors pourquoi est-ce que je continue de payer Xbox Live Gold?

Vous voudrez peut-être continuer à le faire pour jouer Engrenages 5 et Appel du devoirEt, mais si la série emblématique de la société a déjà dit oui aux jeux gratuits, il est très probable que le reste de la famille rejoindra également la dynamique de libre de jouer dans quelque moment. Et c’est que si quelque chose nous a habitués à la Xbox, c’est à l’égalité des conditions, comme dans Game Pass où TOUS les jeux de Xbox Game Studios sont «gratuits» dès le premier jour du service; peu importe ce que tu es Ori, Battletoads ou celui déjà mentionné Halo infini.

D’un autre côté, Xbox maintient une étrange affaire avec les jeux libre de jouer sur Xbox One, donc pour jouer Fortnite ou Warzone oui ou oui, vous avez besoin de Xbox Live Gold. Sur PS4, vous pouvez lire les deux titres et le reste du libre de jouer pas besoin de PS Plus … sans compter que tout est gratuit sur PC. En fin de compte, Xbox peut décider de ne facturer que pour vous donner les installations en ligne, mais cela semble peu probable lorsque la concurrence en profite.

Aussi Il est possible que le Xbox Game Pass soit désormais l’élément essentiel pour jouer en ligne, qui donne du sens à un service comme Xbox Game Pass Ultimate. Mais compte tenu de ce que nous avons vu ces dernières semaines, Game Pass se veut une “Xbox Netflix”, ne s’occupant que des jeux et non des autres services. Si Gold disparaît, le prix du Game Pass Ultimate baisserait considérablement et selon Aaron Greenberg ce n’est pas une bonne idée pour un service qui n’obtient pas de grands avantages.

Cela nous ramène à l’origine: Halo et Xbox Live Gold. L’une des principales raisons d’acquérir de l’or, sinon la principale, est de jouer en ligne et l’un des jeux les mieux conçus pour profiter de ce service est Halo. Depuis Halo 2 et même les sous-estimés Halo 5, Les modes en ligne Bungie et 343 Industries sont la raison pour laquelle vous ne payez pas un mois, mais toute l’année.

Engadget a rapporté qu’à la fin du mois d’avril 2020, Xbox Live Gold comptait 90 millions d’utilisateurs actifs et 10 millions sur Xbox Game Pass. La différence est assez grande, mais elle peut être unifiée s’il n’y a qu’un seul service à payer sur la console. Un service qui vous donne accès aux jeux que vous attendez et qui sert de complément à votre expérience en ligne libre.

Offrir des services en ligne La gratuité est l’étape naturelle de la conversion totale de la Xbox vers le marché des PC, une transformation qui comprend déjà des jeux adaptables au système que possède l’utilisateur, des plateformes avec la possibilité de mettre à jour des composants en réponse aux besoins du joueur et la meilleure infrastructure en ligne sur consoles de jeux vidéo

Mais le plus important, Et si le Master Chief n’avait plus besoin de moi pour jouer, car il y a un service supplémentaire sur le chemin de Halo infini?

