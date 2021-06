La Xbox n’existait presque pas : Bill Gates la détestait, mais quelqu’un lui a alors demandé « et Sony ? »

« Quatre heures de l’après-midi, la Saint-Valentin. Bill [Gates] entre dans la réunion avec notre présentation de la Xbox sur papier, la jette sur la table et dit : » c’est une insulte à tout ce que j’ai fait dans cette entreprise. » » C’est ainsi qu’Ed Fries, l’un des créateurs de la Xbox, la réunion de lancement pour tenter de convaincre Bill Gates et Steve Ballmer que une console de jeux vidéo valait la peine d’être créée.

C’était un terrain totalement nouveau pour Microsoft, et Gates et Ballmer semblaient clairs que le projet n’avait aucun sens. Ils allaient perdre de l’argent, ça allait coûter cher, leur affaire en était une autre, a déclaré Ballmer. Ils ont passé des heures ensemble, puis quelqu’un a posé la question qui a tout changé. Cette question était : « qu’en est-il de Sony ?.

La question à mille milliards de dollars

Ed Fries a raconté l’histoire dans une interview spéciale sur IGN Unfiltered il y a des années, et ces jours-ci, ces fragments ont été sauvés par Steve Sinofsky – ancien cadre de Microsoft – Sur Twitter. Dans ces fragments l’origine d’une Xbox a été condensée qui était mais n’a peut-être pas été.

Ed Fries était présent à cette réunion avec J. Allard, Robbie Bach et, bien sûr, Bill Gates et Steve Ballmer, qui ils se sont totalement opposés au projet. La réunion a traîné en longueur : les heures ont passé – « et c’était la Saint-Valentin, la plupart d’entre nous avaient des projets », se souvient Fries – et ils ont continué à essayer d’en convaincre Gates et Ballmer.

Ils travaillaient sur le projet depuis un an avec l’équipe qui avait créé le concept – Kevin Bachus, Seamus Blackley, Ted Hase et Otto Berkes – et étaient convaincus que développer et produire la Xbox était la bonne stratégie. Ils n’arrêtaient pas de le dire, mais Gates et Ballmer n’en voyaient toujours pas l’intérêt.

C’est alors qu’il est intervenu une personne qui avait assisté à la réunion en tant qu’« observateur ». Il leva la main et demanda « et Sony ? ». Cet analyste, dont le travail consistait à rédiger des documents et des analyses, a suscité la réflexion. « Sony envahit peu à peu le salon. Processeur d’un côté, mémoire de l’autre, disque dur de l’autre. Si vous mettez le tout ensemble, cela pourrait être une menace pour Microsoft. »

Cette question de « et Sony ? » fait arrêter Bill Gates et Steve Ballmer. C’est à ce moment-là qu’ils se sont regardés et Gates a dit: « Ouais, et Sony? » Et Ballmer a répété la même chose pensivement. Puis ils se sont regardés à nouveau, et Gates s’est tourné vers l’équipe pour dire : « Les gars, je vais vous donner tout ce que vous voulez. Je vais approuver le plan, je vais te laisser faire ce que tu veuxJe vous donnerai toutes les ressources nécessaires, vous serez séparé du reste de l’entreprise afin que personne ne s’en mêle. »

De détester le projet, Gates et Ballmer ont fini par le soutenir pleinement. Le tout après une question qui est arrivée vers 8 heures de l’après-midi. « Cinq minutes plus tard, nous étions sortis », a commenté Fries en riant.

Le reste, comme on dit, est l’histoire.