La ville qui coule est retirée des magasins; son atelier entre en guerre avec son éditeur

Cela fait plus d’un an depuis La ville qui coule, le jeu de détective lovecraftien développé par Frogwares frapper le marché. Ce fut un succès modéré, bien que le jeu ce n’était pas mal du tout, comme nous l’avons dans notre analyse. Cependant, les choses sont devenues quelque peu troubles maintenant entre le développeur et l’éditeur, BigBen / Nacon, depuis qu’ils sont entrés dans une série de batailles juridiques (qui, en fait, existent depuis longtemps).

A été dans une déclaration où les responsables de La ville qui coule Ils essaient de répondre à plusieurs messages qu’ils ont reçus de la communauté: vous ne pouvez pas trouver le jeu dans presque tous les magasins. Et est-ce que ont décidé d’éliminer le jeu de ces depuis le distributeur a enfreint à plusieurs reprises le contrat que, comme ils l’expliquent, ils ont signé en 2017. Avant d’aller voir ce que l’éditeur n’a pas respecté, il faut préciser que La ville qui coule il appartenait toujours au développeur, car BigBen / Nacon Je n’avais que la possibilité de distribuer le jeu.

Que s’est-il passé entre l’éditeur et les créateurs de The Sinking City?

Tout commence peu après la signature du contrat en 2017, lorsque le développeur a fait des mises en demeure à l’éditeur puisque ce dernier a été retardé de 40 jours en moyenne avec des paiements pour Frogwares. Il est à noter que même si le jeu n’était pas arrivé sur le marché, l’éditeur a promis de payer une série de réalisations de travail en studio.

À un moment donné, l'éditeur a acquis un studio du concours de Frogwares qui développait également un jeu sur Lovecraft. Eh bien, l'éditeur voulait l'étude prêtera le code source de The Sinking City pour l'autre jeu. En rejetant la proposition, Frogwares est resté impayé pendant 4 mois.

Le studio a toujours été à l'aveuglette concernant les ventes de jeux. Ils ne savaient jamais combien le jeu s'était vendu (sauf avec des ventes en Epic Games Store).

Quand La ville qui coule frapper le marché, BigBen / Nacon a envoyé une lettre au studio disant que annulé tous les succès, Pour ce que Frogwares Je n'allais pas voir un sou dans le grain du titre. À ce moment-là, l'étude a poursuivi le distributeur et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à recevoir des rapports sur les revenus, bien que ceux-ci ils n'étaient pas bien structurés et il n'était pas clair si les calculs des ventes avaient été bien faits ou non.

Le logo de Frogwares Il a été retiré de la couverture de The Sinking City.

BigBen / Nacon acheté des dizaines de noms de domaine sur les jeux Frogwares et même un jeu de rôle de La ville qui coule … tout sans que l'étude ne soit notifiée.

Pendant 11 mois, BigBen / Nacon n'a répondu à aucun des messages ou appels de l'étude, et c'est en avril de cette année que a décidé de résilier le contrat, quelque chose de compliqué depuis en France, les sociétés de jeux vidéo ont été protégées en raison de la pandémie de coronavirus.

Ils ont donc décidé d'éliminer le jeu de chaque magasin pour minimiser les profits que l'éditeur pourrait injustement prendre.

Comment acheter The Sinking City maintenant?

Pour le moment, Frogwares déclare que le jeu ne peut être acheté que via votre site web. Bien sûr, ils ont promis de rendre petit à petit le titre dans les magasins habituels, il vous suffit donc d’attendre et de voir comment cela est résolu. Enfin, l’étude invite toutes les entreprises qui passent par là à s’exprimer pour dénoncer les entreprises qui proposent un traitement aussi inacceptable comme celui qu’ils ont dénoncé.

