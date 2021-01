La ville qui coule a été ajoutée aux vitrines, bien que le différend entre développeur et éditeur se poursuive

La ville qui coule est le jeu de détective privé lovecraftien de Frogwares. Il est sorti en juin 2019, mais a mystérieusement disparu des vitrines en août de cette année. Inutile de dire que les fans n’étaient pas trop heureux de trouver ce jeu atmosphérique nulle part en numérique.

Son département choquant était dû à un différend public entre Frogwares et l’éditeur Nacon. C’est toujours malheureux que les développeurs et les éditeurs ne s’entendent pas. Les querelles peuvent se répandre dans le public et devenir désagréables assez rapidement.

Selon Frogwares, ils étaient mécontents de la décision de Nacon de commercialiser La ville qui coule ainsi que certains conflits de redevances. Beaucoup étaient mécontents de la suppression du jeu, mais il y a de bonnes nouvelles aujourd’hui. Il est enfin de retour sur les vitrines pour Microsoft et Steam, avec le PlayStation Store à une date ultérieure.

Donc, si vous n’avez pas pu le vérifier numériquement, vous le pouvez maintenant. Cependant, il semble que le différend n’ait pas encore été réglé légalement. L’éditeur Nacon a fait une déclaration tout récemment, rapportant essentiellement les poursuites judiciaires auxquelles ils sont actuellement confrontés.

L’essentiel est que Frogwares doit continuer son accord de licence jusqu’à nouvel ordre. Jusqu’à ce qu’une décision soit finalement prise, Nacon a décidé de mettre La ville qui coule sauvegarder sur les vitrines car ils ne veulent pas garder les joueurs en otage pendant que ces différends sont résolus.

Quand cela reste à voir, mais c’est bon à voir La ville qui coule retour disponible pour jouer et acheter. Il y a beaucoup de bonne ambiance qui vous fait apprécier la direction lovecraftienne que Frogwares a prise ce jeu.

Le jeu se concentre sur un enquêteur privé des années 1920, situé sur la côte est des États-Unis. La ville d’Oakmont – à moitié submergée sous l’eau – fait face à des forces surnaturelles que l’enquêteur privé examinera plus en détail. Plus il s’enfonce, plus il dévoile de sombres secrets.

Est-ce qu’il devient fou ou est-ce que ces créatures affectent réellement les lois mêmes de la réalité? Frogwares vous tient en haleine pendant que vous explorez et trouvez des indices pour percer différents mystères.

Étant donné que ce jeu a déjà été retiré des vitrines, le moment est peut-être venu de réclamer votre copie avant qu’elle ne soit à nouveau supprimée. Tout est possible à ce stade, mais j’espère que Frogwares et Nacon pourront trouver une solution. Ce serait une bonne fin à une relation assez cahoteuse entre les deux au cours des deux derniers mois.