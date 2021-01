La vie doit être vécue largement et heureusement

Le plaisir signifie profiter, profiter de quelque chose. En général, nous ne pouvons pas profiter de la vie. Il est plein de difficultés et de défis. Nous devons payer les factures, nous devons équilibrer les relations, nous devons définir notre position politique, nous devons trouver notre place dans le monde … Nous ne pouvons pas profiter de la vie qui se passe dans l’instant même. Sans s’en rendre compte, les années passent et notre vie continue encore et encore. Jour après jour, sans nous en rendre compte, nous oublions que nous pouvons profiter de chaque instant de la vie.

Cependant, il n’est pas facile de profiter de cette compétence. Profiter de la vie, c’est sortir des liens de ce qui nous maintient coincés dans les situations qui, selon nous, nous apportent le bonheur. Nous croyons que ce n’est que si notre vie reste d’une certaine manière que nous serons heureux. Sans nous en rendre compte, nous conditionnons notre bonheur aux choses extérieures. Nous oublions que le bonheur ne peut pas résider dans les choses. Si le bonheur était dans les choses, tout le monde aurait ce sentiment. Par exemple: si le bonheur vivait sur la plage, toutes les personnes qui y vivent auraient un sentiment de bonheur. Mais le bonheur n’est pas sur une plage. C’est à l’intérieur de nous, au contact des choses que nous créons ce sentiment.

La personne qui aime la plage adorera y aller. Mais ceux qui aiment la campagne ne profiteront pas de la même façon d’aller à la plage. La satisfaction ne réside donc pas dans l’objet, mais dans les yeux de l’observateur et dans l’expérience de chacun. La capacité de profiter de la vie est de comprendre cette vérité. Le bonheur réside en nous. Vous ne le trouverez pas dans une maison neuve, dans une voiture de l’année ou chez la personne que vous avez choisi de rester à vos côtés.

En comprenant cette vérité, nous pouvons voir que toutes les choses qui habitent le monde ne peuvent pas nous apporter la joie. Ce qui génère cette joie et cette jouissance dans la vie, c’est de comprendre que le vrai fruit est en nous. Lorsque nous regardons une photo de quelqu’un que nous aimons et que nous n’avons pas vu depuis longtemps, nous pouvons les manquer. Ce sentiment découle du sens que nous attachons à cette photo. La photo elle-même n’est que de l’encre sur papier. En contactant nos significations internes, cependant, cela acquiert une nouvelle perspective. Il est capable de générer des émotions pour nous.

Bien sûr, dans les exemples donnés ci-dessus, notre énergie est conditionnée aux événements. C’est le cas de la photo et de la plage. Mais pas besoin d’être comme ça. Nous pouvons développer cette énergie quelles que soient les situations qui nous entourent. Pour cela, nous devons le former. Nous devons observer comment notre environnement interne évolue au contact des choses. Quand nous regardons et expérimentons, comment réagissons-nous? Nous avons peur, anxiété, colère, désir, aversion … Qu’est-ce qui vous émeut? Lorsque nous voyons ce mouvement, nous pouvons comprendre notre intérieur et ensuite modifier la façon dont nous réagissons à ces événements.

Nous formons ensuite la non-réactivité. Nous pouvons nous asseoir en méditation et ne pas bouger. C’est la formation pour ne pas répondre à l’impulsion qui se présente. Quand quelqu’un nous dit quelque chose que nous n’aimons pas, nous pouvons réagir avec colère ou nous donner un espace pour choisir comment agir. C’est pourquoi nous nous asseyons en méditation: pour créer cet espace. La méditation n’est pas destinée à produire du bien-être pendant la pratique, mais à utiliser pendant votre vie.

Nous devons apprendre à générer notre propre énergie et ne pas dépendre des choses extérieures pour trouver le bonheur. Sinon, il suffit que quelque chose d’extérieur change pour emporter votre joie. Le bonheur habite en vous, alors ne donnez pas le pouvoir à quelqu’un de vous l’enlever. Pensez-y!