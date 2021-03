La vie de Delta emmène le genre pointer-cliquer vers l’avenir de la science-fiction

Qu’est-ce que vous obtenez lorsque vous mélangez ensemble Mur-E, les vibrations et l’esthétique visuelle de Fallout, et le genre pointer-cliquer? La vie de Delta. Annoncé lors du Future Games Show d’hier soir, ce projet Airo Games est fascinant. Cela a l’air magnifique pour commencer, mais semble également vous permettre de construire et de modifier d’autres robots tout en résolvant des énigmes. Honnêtement, il n’y a pas grand-chose d’autre que nous puissions glaner dans la bande-annonce de révélation intégrée ci-dessus, à l’exception du fait qu’elle est censée arriver bientôt. Cela pourrait signifier n’importe quoi, comme l’industrie du jeu continue de le prouver dans le climat actuel.

Aimez-vous le look de Life of Delta? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.