La vidéo d’entraînement Marvels met la force de super-héros de Brie Larson à l’épreuve ultime

Capitaine Marvel Star Brie Larson ne néglige aucun effort pour se préparer à son rôle de super-héros Marvel titulaire l’année prochaine Les Merveilles. Larson a régulièrement partagé des mises à jour avec ses fans sur ses réseaux sociaux, et cette fois, elle a partagé des vidéos montrant son régime d’entraînement exténuant.

Brie Larson a dans le passé déclaré le capitaine Marvel comme le « plus fort vengeur » ​​et il semble qu’elle cherche à le prouver. En faisant des pompes à un bras et des tractions à un bras, Larson s’est lancée dans le gymnase et a impressionné tout le monde par son engagement. Elle travaille avec le célèbre entraîneur de fitness Jason Walsh de Rise Movement pour se préparer physiquement au rôle exigeant d’un super-héros.

Du partage de sa routine nocturne et de ses activités préférées de l’été 21 aux séances d’entraînement intenses, Larson a été très active sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Elle s’est récemment rendue sur Instagram pour présenter son entraînement intense pour Les Merveilles, sous-titrant : « Combien de pièces d’équipement d’entraînement faut-il pour devenir un super héros ? Toutes ! » On peut voir Larson effectuer des squats kettlebell sur une boîte à volant dans le premier clip. Vous pouvez consulter les vidéos ci-dessous.

Le deuxième clip voit Larson effectuer des pompes à l’aide d’une bande de résistance et avec une forme parfaite également. Elle a crédité son entraîneur de la garder motivée. « Même après des années d’entraînement, j’essaie toujours de trouver des moyens de ne pas m’entraîner. Heureusement, @risemovement me motive en préfaisant un nouveau mouvement avec » ce sera amusant « », a commenté Larson. Son entraîneur Jason Walsh peut être entendu en arrière-plan l’encourager. L’actrice oscarisée prend tous ses rôles très au sérieux, et pour 2019 Capitaine Marvel, Larson a volé dans de vrais jets, a suivi un entraînement au combat, a soulevé des poids lourds et a même poussé une jeep de 5000 lb.

Il reste à voir quels autres exploits de force physique Larson démontrera ensuite pour sa préparation pour Les Merveilles. Cependant, elle a indiqué qu’elle augmenterait d’un cran cette fois-ci. Dans des nouvelles similaires, Natalie Portman, qui revient au MCU après neuf ans, s’est également fait arnaquer pour reprendre son rôle de Jane Foster dans Thor : Amour et Tonnerre. Portman jouera The Mighty Thor dans le film. Il est bon de voir des acteurs s’efforcer de ressembler à leurs homologues de bandes dessinées au lieu de simplement compter sur des doublures. Espérons que la tendance se poursuive.

Le tournage est actuellement en cours le Les Merveilles aux Pinewood Studios dans le Buckinghamshire, au Royaume-Uni, avec des tournages supplémentaires prévus à Tropea, en Italie, à Los Angeles et dans le New Jersey. Nia DaCosta de la Bonbon la renommée du redémarrage est à la barre Les Merveilles à partir d’un script écrit par Megan McDonnel (WandaVision). Aux côtés de Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers / Capitaine Marvel, le film mettra également en vedette Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau, Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan / Mme Marvel, l’acteur coréen Park Seo-joon et Zawe Ashton dans le rôle de l’antagoniste. Samuel L. Jackson reviendra également en tant que Nick Fury.

L’intrigue de Les Merveilles reste un mystère pour l’instant. Mais à en juger par le film WandaVision les connexions et les Shang-Chi scène de mi-crédits, l’histoire pourrait être centrée sur la guerre multiversale. Les Merveilles devrait arriver dans les salles le 11 novembre 2021.

Sujets : Capitaine Marvel 2, Capitaine Marvel