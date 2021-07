La veuve de Gandolfini félicite Michael pour sa performance en tant que Tony Soprano

Après une série de retards (principalement attribués à la pandémie), Warner Bros a finalement publié le mois dernier la première bande-annonce de « The Many Saints of Newark », la préquelle de la série à succès de HBO « The Soprano ». Tony Soprano, le personnage emblématique joué par James Gandolfini dans la série originale, sera désormais interprété par son fils Michael dans une histoire sur sa formation mafieuse.

Le travail du jeune acteur a été salué par Deborah Lin, veuve de James Gandolfini (son second mariage), qui a souligné que son mari aurait été tout à fait fier du travail de Michael sur le film, qui prépare sa sortie fin 2021 en salles de cinéma et leur arrivée éventuelle sur HBO Max.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The French Dispatch : Owen Wilson explique à quoi s’attendre du film

« C’était presque comme voir Michael dans la bande-annonce », a noté Deborah Lin lors d’une récente conversation avec le New York Post. «Je sais qu’il lui a fallu beaucoup de courage pour accepter ce rôle. C’était très émouvant. Mais toute la famille est très fière de lui. Son père serait très fier ».

James Gandolfini a joué Tony Soprano dans les six saisons de la série HBO, diffusée à l’origine entre 1999 et 2007. La série tourne autour de ce patron de la mafia du New Jersey qui doit équilibrer sa vie en tant que chef d’un empire criminel et sa vie personnelle avec sa famille .

Vous pourriez aussi être intéressé par: « La Civil » reçoit une ovation de 8 minutes au Festival de Cannes

« The Many Saints of Newark: A Soprano Story » a été réalisé par Alan Taylor, dont la formation de cinéaste a été forgée avec certains des épisodes de la série originale. Le film a été conçu par David Chase, le créateur de la série qui est co-scénariste et producteur aux côtés de Lawrence Kenner, l’un des principaux scénaristes de la série.

Le grand succès critique de « The Soprano » et sa sortie éventuelle sur des formats domestiques ont contribué à bâtir la réputation de HBO au-dessus du reste des réseaux de programmation câblés haut de gamme. James Gandolfini, qui a également fait quelques apparitions notables sur grand écran, est décédé d’une crise cardiaque en 2013 à l’âge de 51 ans.