La version PS Plus de Greedfall ne passera pas à la version PS5 gratuitement

La version PlayStation 5 de Greedfall sera lancée demain, mais si vous avez utilisé la version gratuite PS Plus version proposée au début de cette année, elle ne passera pas gratuitement à l’édition PS5. Par conséquent, le RPG suit les traces de Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui a demandé aux utilisateurs de PS5 de payer le prix fort pour le titre Square Enix même s’ils avaient racheté la version PS Plus sur PS4 quelques mois auparavant.

La nouvelle a été confirmée par le compte Twitter officiel de GreedFall, qui a répondu à un fan posant des questions sur ce même sujet. Le profil a répondu : « La version gratuite obtenue par l’abonnement PS+ n’est pas éligible pour la mise à niveau gratuite vers la version PS5. » Assez intéressant, cependant, ceux qui abonnez-vous au Xbox Game Pass volonté recevez la mise à jour gratuite. Le jeu fait actuellement partie du service d’abonnement de Microsoft et un abonnement actif vous donnera accès à la version Xbox Series X|S à partir de demain.

Oui, tant que vous êtes abonné !– GreedFall (@greedfall) 29 juin 2021

C’est une décision intéressante à prendre lorsque, le cas échéant, les abonnés PS Plus sont moins bien lotis que ceux qui jouent à des titres via Game Pass. Les membres PS Plus ne pouvaient échanger le jeu que pendant un mois alors que Greedfall fait partie du Xbox Game Pass depuis longtemps maintenant. Nous supposons que l’argument ici est que le RPG quittera un jour Game Pass, mais le premier jour, les abonnés PS Plus doivent payer pour la mise à niveau PS5, contrairement aux membres Xbox Game Pass. Comment réagissez-vous à cela? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.