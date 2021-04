La version Genshin Impact PS5 arrive le 28 avril, ajoute le support 4K

Surprise MMO hit Genshin Impact arrivera sur PlayStation 5 via une version native le 28 avril 2021, comme confirmé sur le blog PlayStation. Le port mis à niveau présentera une résolution 4K, des textures améliorées et des temps de chargement plus rapides. C’est à peu près tout ce que cette dernière mise à jour de la version PS5 doit partager en plus de plus de contenu pour ceux qui jouent déjà au jeu. La version 1.5 ajoute de nouveaux événements auxquels participer et plus d’ennemis à abattre, ainsi que la suite de l’histoire du hangout de Noelle. La mise à jour introduit ensuite deux nouveaux personnages nommés Eula et Mondstadt.

De plus, le patch et la version PS5 apportent tous deux quelques modifications sous le capot. « Les trois premières fois que vous réclamez des récompenses en une semaine auprès de Trounce Domains, cela ne vous coûtera que 30 Résine d’origine. De plus, vous gagnerez désormais le double d’EXP de compagnon pour le jeu terminé en mode coopératif. » Ces changements s’accompagnent de nouveaux défis saisonniers et de récompenses généreuses provenant d’événements spécifiques.

Le billet du blog PlayStation ne semble pas le mentionner, mais Genshin Impact sur PS5 inclura également la prise en charge des capacités uniques du contrôleur DualSense. Avez-vous hâte d’essayer le MMO gratuit sur le dernier système de Sony? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.