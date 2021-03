La version du Game Pass de NieR Automata met les joueurs en colère

La version existante sur Steam est en proie à des problèmes tandis que NieR Automata pour PC de Game Pass fonctionne comme une montre suisse.

Les fans de Square Enix et les joueurs de NieR: Automata sur PC sur leur version Steam sont très en colère. La version de NieR Automata par Game Pass Xbox arrive sur PC. Et c’est mieux que Steam, avec plus d’options graphiques et certains des problèmes de performances que cette version présente corrigés. Les joueurs Steam demandent cette version.

Comme rapporté par QLOC, responsable de cette adaptation, le NieR: Automata pour PC Game Pass est l’édition Become as Gods et présente différentes améliorations, telles que HDR, FidelityFX, une image sans bordure plein écran et des textures d’interface 4K.

La version Steam a toujours eu des problèmes différents, résolus uniquement par des mods créés par la communauté, car Square Enix n’a jamais résolu le jeu.

Maintenant, les fans demandent à la société japonaise de mettre à jour la version Steam avec ces correctifs. En fait, au cours des dernières heures, de nombreux utilisateurs ont mis des critiques négatives sur la page Steam de NieR: Automata en raison de cette différence dans les versions qui a énervé les joueurs.

Ils ne comprennent pas pourquoi il existe de telles différences, étant après tout le même jeu pour PC. Nous verrons quelle décision prend Square Enix, qui n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet.

Bien sûr, étant donné que les problèmes de titre sur PC n’ont jamais été résolus, les joueurs devraient avoir de faibles attentes quant à ce qui pourrait arriver. Le succès du jeu vidéo est incontestable et on apprenait récemment que NieR: Automata s’était déjà vendu à 5,5 millions d’exemplaires.