La version bêta publique d’Android 12 est maintenant disponible: nouvelles fonctionnalités, appareils compatibles, installation, plus

Le jour 1 de Google I / O 2021, Google a annoncé la première version bêta publique de la dernière itération d’Android OS – Android 12. La vitrine d’Android 12 a révélé de nouvelles fonctionnalités telles que la mise à jour de la conception de l’écran de verrouillage, des fonctionnalités de contrôle de la confidentialité, de nouveaux widgets, des nuances de couleurs et plus encore. Les utilisateurs de Pixel (Pixel 3 et plus) ont désormais accès à la version bêta publique d’Android 12 et peuvent inscrire leur appareil sur le Site bêta Android. La version bêta publique d’Android 12 sera bientôt disponible pour les appareils de OnePlus, Lenovo, Asus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi et ZTE, selon Message de blog Google.

Android 12 bêta: comment installer

La version bêta publique d’Android 12 est maintenant disponible pour le téléchargement pour Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A, Pixel 3A XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4A, Pixel 4A 5G et Pixel 5. Notamment, avant de le télécharger, vous devez inscrire votre appareil sur le Site Web bêta d’Android 12.

Une fois que vous avez inscrit votre appareil, tout ce que vous avez à faire est de suivre ce chemin simple: Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système> Rechercher les mises à jour. La mise à jour prendra un certain temps, vous devez donc l’attendre.

Android 12 bêta: comment désactiver la mise à jour bêta

Pour vous désinscrire, vous devez visiter le site Web de la version bêta d’Android et sélectionner l’option « Désactiver » présente en bas du nom de votre appareil. Maintenant, allez dans Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système> Rechercher les mises à jour. Installez la mise à jour et c’est tout. N’oubliez pas que vous devez effectuer une sauvegarde des données car la nouvelle mise à jour réinitialisera votre téléphone aux paramètres d’usine.

Android 12 bêta: appareils compatibles

La mise à jour bêta d’Android 12 est désormais disponible pour les utilisateurs de Pixel (Pixel 3 et plus). Outre le Pixel, de nombreux autres appareils Android ont également accès à cette mise à jour. Ces appareils incluent Asus ZenFone 8, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro, TCL 20 Pro 5G, Tecno Camon 17, iQoo 7 Legend, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro, Realme GT et le ZTE Axon 30 Ultra 5G.

Modification de la conception d’Android 12 « Material You »

Google affirme que la conception d’Android 12 est basée sur une idéologie « Material You » qui permettra aux utilisateurs de personnaliser l’interface utilisateur selon leurs préférences. La nouvelle interface utilisateur sera livrée avec une nouvelle fonctionnalité « Extraction de couleur » qui crée une palette personnalisée basée sur le fond d’écran choisi. Il applique en outre cette couleur à la nuance de notification, à l’écran de verrouillage, aux commandes de volume, aux nouveaux widgets et plus encore.

Vous obtenez un nouvel écran de verrouillage qui prend en charge l’éclairage dynamique. L’horloge de l’écran de verrouillage augmente également lorsqu’il n’y a pas de notifications. Les « paramètres rapides » de la barre de notification incluent désormais également les commandes Google Pay et Home.

De plus, vous pouvez désormais invoquer l’Assistant Google en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation.

Un nouveau « tableau de bord de confidentialité » montrera quel type de données utilisateur a été accédé par quelle application et quand. Un nouvel indicateur a été ajouté pour informer les utilisateurs lorsqu’une application utilise leur caméra ou leur microphone.

