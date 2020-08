La version 7.55 de PlayStation 4 est maintenant disponible

La société japonaise continue de travailler sur des améliorations pour sa console actuelle malgré la proximité de PlayStation 5

Playstation 4 est dans sa dernière ligne droite en tant que console de référence de Sony, car dans quelques semaines, ceux qui le souhaitent pourront obtenir le Playstation 5. Cependant, l’entreprise japonaise est consciente que jusque-là, elle doit prendre soin du présent autant que possible, c’est pourquoi aujourd’hui une nouvelle version du logiciel a été mise à disposition Console: mise à jour 7.55.

PlayStation 4 a une nouvelle mise à jour à télécharger

De cette manière, les joueurs peuvent déjà trouver pour télécharger la version 7.55 pour PlayStation 4. Celui-ci, qui nécessite un téléchargement approximatif de 470 Mo, a comme Fonction principale celui qui est probablement le plus récurrent dans ce type de mises à jour: améliorer les performances du système. Au-delà de cela, nous n’avons pas d’informations supplémentaires de la main de Sony, donc si la mise à jour présente une sorte de fonction secrète, nous devrons attendre que quelqu’un la trouve.

En ce qui concerne la Playstation 5 susmentionnée, nous soulignerons que le temps de révéler des aspects tels que le prix, la date de lancement et la mise à disposition de ses réservations est plus proche que jamais. Pour y croire, nous avons plusieurs indices importants qui pointent dans cette direction, comme l’un des Carrefour en Espagne soulignant que Les réservations PlayStation 5 ouvriraient bientôt et, d’autre part, un utilisateur tombant sur une étrange application sur le PS Store qui semble mesurer compatibilité du système avec la nouvelle console.

Ainsi, en attendant que la société japonaise mette fin à tous les doutes restants sur la PlayStation 5, nous nous souviendrons que dans cet article tu peux trouver ses spécifications techniques comparées à celles de son grand concurrent: la Xbox Series X.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂