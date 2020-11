La vente Xiaomi Black Friday est maintenant en ligne: les meilleures offres sur Redmi 9 Prime, Mi Watch Revolve, Redmi Note 9 Pro et plus

L’équipe de nouvelles de tech226 nov.2020 11:04:06 IST

Xiaomi organise une vente Black Friday de quatre jours en Inde à partir d’aujourd’hui. Les acheteurs bénéficieront de réductions sur de nombreux produits, notamment les smartphones, les appareils portables intelligents, les écouteurs, la tondeuse à barbe, la batterie externe, les écouteurs et plus encore. La vente est organisée sur Mi.com, Site Web d’Amazon Inde, Flipkart et magasins de détail. En termes de vêtements, vous pouvez obtenir Mi Band 4 (Critique) au prix de Rs 1.999, contre 2.299 Rs. Le nouvellement lancé Mi Watch Revolve (Critique) se vend également à un prix de Rs 9 999, en baisse de Rs 1 000. Mi Beard Trimmer de Xiaomi est disponible à Rs 1299 et Mi Beard Trimmer 1C est au prix de Rs 899.

Prix ​​Woah révélés! Mi fans, ça #BlackFridaySale profitez de rabais incroyables sur votre favori #Mi des produits. Vente à partir de minuit ce soir! . Rendez-vous sur https://t.co/D3b3QtmvaT, @amazonIN, @Flipkart ou magasins de détail et préparez votre panier! pic.twitter.com/3N3Ixqb1hE – Mi India # Mi10TSeries5G (@XiaomiIndia) 25 novembre 2020

Dans le département des smartphones, Redmi 9 Prime (Critique) Une variante de 4 Go de RAM + 128 Go de stockage est disponible à 10 999 Rs, contre 11 999 Rs. Redmi Note 9 Pro (Critique)La variante de stockage de 4 Go de RAM + 128 Go se vend également à un rabais de Rs 1 000. Le Redmi 9i (4 Go de RAM + 128 Go de stockage) se vend également à Rs 8999, en baisse de Rs 300. Redmi Note 8 (Critique) Une variante de stockage de 4 Go de RAM + 64 Go est disponible à Rs 8 999.

En plus de cela, des produits comme Écouteurs Mi True Wireless 2C (Critique), Redmi Earbuds S Black, Mi Tv stick, Redmi 20000mAh powerbank et ainsi de suite.

.

