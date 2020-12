La vente Steam Winter 2020 commence dans une semaine; Êtes-vous prêt à en tirer le meilleur parti?

Dans une semaine à partir d’aujourd’hui, la vente d’hiver Steam devrait commencer, le 22 décembre, vers 13h00 HNE.

L’événement devrait se dérouler du 22 décembre au 1er janvier et est l’une des deux ventes massives organisées par Soupape sur le Vapeur plateforme sur une base annuelle.

https://t.co/vBt3bv4MNt – Pavel Djundik (@thexpaw) 14 décembre 2020

Alors que Valve propose un grand nombre de dates de vente axées sur différents genres et éditeurs tout au long de l’année, les soldes d’hiver et d’été sont facilement les deux plus grandes dates auxquelles les joueurs attendent avec impatience pendant que leurs portefeuilles tentent de se cacher.

À ce jour, Valve préfère que les événements de vente restent relativement simples en termes d’attentes: attendez-vous à des ventes massives sur un grand nombre de titres, un événement étrange auquel tout le monde peut participer, et attendez-vous à avoir des discussions complexes avec votre partenaire concernant les habitudes de dépenses en ligne.

Le moment est peut-être venu de compléter cette liste de souhaits de Noël avec une carte Steam ou cinq. C’est aussi le bon moment pour aborder précisément la manière dont vous souhaitez aborder cette vente: la mise en place de quelques règles vous aidera à vous assurer que ce que vous dépensez est fait le plus judicieusement possible, tout en profitant d’une thérapie de vente à l’ancienne. Alors que de plus en plus d’utilisateurs cherchent à construire leurs propres PC, il pourrait être judicieux d’aider les nouveaux utilisateurs de PC à couper une ligne sans fioritures lors de cet événement Steam à venir.

Première étape: l’arriéré

Oui, il est plus grand qu’il n’a le droit de l’être, et à ce stade, il est plausible qu’il pousse un peu de mousse alors que vous sautez d’une nouvelle version à une autre avec des étoiles dans les yeux et un peu de battage médiatique dans le ventre.

Jetez un œil à votre backlog et identifiez ce que vous avez vraiment hâte de jouer et ce qui existe dans votre backlog parce que vous devez y jouer. Certains titres méritent une secousse rapide et ne seront tout simplement pas conclus pour diverses raisons: une boucle de jeu obsolète qui rend tout ennuyeux en cinq heures, des bugs bloquant la progression, ou cela ne colle tout simplement pas avec vous en tant que joueur.

C’est malheureux, mais si ce n’est pas votre style, poussez-le sur le côté pour simplement organiser votre backlog. Pendant que vous êtes ici, vous pourriez aussi bien prendre note des genres que vous avez tendance à préférer et des genres dans votre backlog.

Si vous préférez les tireurs à la première personne mais que vous avez trois stratégies dans votre backlog, vous bénéficierez probablement d’éviter de choisir une autre stratégie. Inversement, si vous avez plusieurs tireurs à la première personne dans votre backlog, ne vous inquiétez pas trop, car ceux-ci ont tendance à être un choix de confort lorsque vous ne ressentez pas trop le cerveau.

N’oubliez pas que si vous achetez un titre cette vente d’hiver, vous devez pouvoir y jouer avant la prochaine vente Steam Summer (vers la fin juin), car les prix vont probablement encore baisser pour les titres plus anciens. Ça ne va nulle part sauf si c’est Péché.

Deuxième étape: la liste de souhaits

Steam propose une fonctionnalité de liste de souhaits dont vous devez absolument être conscient et plus que confortable pour parcourir la fonction. Lorsque la vente d’hiver commencera, le trafic Steam suffoquera à cause du nombre considérable de pings que la plate-forme reçoit alors que tout le monde essaie de regarder les dernières ventes.

Avoir des titres sur votre liste de souhaits, correctement priorisés, vous permet d’éviter de plonger dans des pages de vente sans fin en hébergeant tout ce qui se trouve sur votre liste de souhaits. Vous pourrez voir tous les titres sur lesquels vous souhaitez garder un œil, le montant de la réduction et l’introduire dans votre panier sans jamais quitter la page de la liste de souhaits.

De plus, vous recevrez des e-mails à chaque fois qu’un élément de votre liste de souhaits est mis en vente, ce qui signifie que vous n’aurez même pas besoin de vérifier Steam si vous êtes prêt à réussir.

Troisième étape: l’inventaire

Si vous avez déjà passé du temps sur Steam, vous avez probablement des choses dans votre inventaire (parcourez la liste déroulante « nom d’utilisateur » en bas pour votre inventaire). Ces articles peuvent généralement être vendus pour quelques cents, et parfois vous vous retrouverez avec une baisse qui peut vous rapporter un dollar ou plus.

La vente de tout ce que vous n’utilisez pas actuellement vous assurera que vous pourrez récolter quelques rayures pour la vente à venir; tout ce qui est vendu sera attribué à votre portefeuille Steam que vous pourrez utiliser pour la vente à venir. C’est un travail lent, mais vous serez surpris de voir combien d’argent se trouve dans vos poches numériques.

Quatrième étape: la patience

Nous avons déjà expliqué que Steam va s’étouffer pendant une heure ou trois une fois la vente lancée et que la plate-forme peut abandonner le magasin par intermittence tout au long de la vente en fonction de la popularité de l’événement.

Pourtant, il y a des moments où les prix sont mal attribués pour démarrer une vente, et ils sont évalués en quelques heures. Lorsque cela se produit, les utilisateurs se voient généralement proposer la différence entre la liste et la destination (sauf si vous avez réussi à vérifier quand elle était inférieure à ce qu’elle aurait dû être), mais il ne sert à rien de plonger tôt et de faire face au possible mal de tête.

Si vous avez correctement trié votre liste de souhaits, vous enregistrer plus tard dans la soirée après que la vente se soit bien déroulée pourrait être de bon augure pour vos nerfs. Ce n’est pas comme si les ventes allaient soudainement disparaître, non?