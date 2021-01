La vente Nintendo Switch du Nouvel An se termine aujourd’hui – Mario, Splatoon et plus à prix réduit (Amérique du Nord)

Mettre à jour: Le temps presse dans la vente du nouvel an de Nintendo! Si vous souhaitez mettre la main sur l’un des jeux ci-dessous à leurs prix réduits, assurez-vous de le faire avant 23h59 PT!

Article original (ven.15 janvier 2021 17h00 GMT): C’est une toute nouvelle année, et donc une toute nouvelle chance pour Nintendo de nous inciter à jeter tout notre argent durement gagné à de nouveaux jeux sur l’eShop Switch.

C’est vrai, une vente du Nouvel An est maintenant en direct sur la boutique numérique de Switch en Amérique du Nord, ce qui nous donne la chance de récupérer certains des grands jeux que nous aurions pu manquer au prix fort. Nous avons rassemblé toutes les offres pour vous ci-dessous – les meilleures sorties de Nintendo telles que Super Mario Maker 2, Yoshi’s Crafted World, Splatoon 2 et ARMS sont tous de bons cris, tout comme les favoris indie A Short Hike et Okami HD:

Jeu | Remise

Jeux de clubhouse: 51 classiques mondiaux 30%

Immortels Fenyx Rising 33%

Super Mario Maker 2 30%

Puyo Puyo Tetris 2 25%

BOXBOY! + BOXGIRL! 30%

Ori et la volonté des feux follets 15%

Le monde artisanal de Yoshi 30%

Just Dance 2021 40%

Captain Toad: Treasure Tracker 30%

Captain Toad: Treasure Tracker – DLC épisode spécial 30%

Captain Toad: Treasure Tracker + Bundle DLC 30%

Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive 30%

Terraria 50%

Snipperclips – Découpez-le, ensemble! 30%

FUSER 34%

Alliés Kirby Star 30%

OKAMI HD 50%

Bon travail! 30%

Katamari Damacy REROLL 67%

Splatoon 2 30%

Une courte randonnée 20%

LES BRAS 30%

Meule 20%

Castle Crashers Remastered 40%

Collection Mega Man Zero / ZX héritée 34%

Röki 40%

Jeux classiques de Disney: Aladdin et le roi Lion 60%

Le dernier feu de camp 30%

Sanglant: Malédiction de la Lune 2 35%

LEGO Marvel Super Heroes 2 70%

Shinsekai dans les profondeurs 25%

Hatsune Miku: Projet DIVA Mega Mix 50%

Raji: une épopée ancienne 25%

Frères: un conte de deux fils 30%

Hotline Miami Collection 50%

Iris et le géant dix%

Horizon Chase Turbo 75%

Killer Queen Noir 50%

GRIS 60%

Dandara: Trials of Fear Edition 60%

Créature dans le puits 35%

Déroulé! 50%

