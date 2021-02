La vente d’entreprises publiques pourrait faire de l’Inde une économie de 5 billions de dollars

Les efforts du gouvernement indien pour privatiser les entreprises publiques fournissent une «grande opportunité» pour le pays de devenir une économie de 5 000 milliards de dollars, a déclaré un chef d’entreprise indien à CNBC.

Cette semaine, le ministère des Finances du pays a annoncé que le gouvernement avait un objectif de désinvestissement de 1,75 billion de roupies (environ 24 milliards de dollars) pour le prochain exercice, qui débutera le 1er avril. Le gouvernement prévoit de vendre des actifs appartenant à l’État au secteur privé ou à la liste les en bourse.

Cela inclurait l’achèvement de la privatisation d’entreprises publiques telles qu’Air India, Container Corporation of India et Shipping Corporation of India, entre autres. Cela impliquerait également une proposition du gouvernement de rendre privées deux banques du secteur public et une compagnie d’assurance générale.

« C’est une très bonne décision, » selon Anil Agarwal, président exécutif de la société de ressources naturelles diversifiées Vedanta Resources. Il a créé un fonds de 10 milliards de dollars avec la société d’investissement britannique Centricus l’année dernière, visant à investir dans des sociétés gouvernementales mises en vente.

Agarwal a déclaré à CNBC que les efforts de vente de participation du gouvernement fourniraient un «Excellente opportunité, partout dans le monde, pour que les gens viennent et investissent.» Cela rendrait également les entreprises publiques plus productives, a-t-il ajouté.

L’Inde devrait devenir l’économie à la croissance la plus rapide au monde en 2022, selon le Fonds monétaire international (FMI). Les prévisions du fonds ont suivi « Un plus fort que prévu » reprise en 2020.

L’économie de l’Inde est actuellement la cinquième en importance au monde, avec un PIB de 2,6 billions de dollars, selon le FMI.

Pour plus d’histoires sur l’économie et la finance, visitez la section affaires de RT

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂