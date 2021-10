La vente d’économies de novembre sur le PS Store propose plus de 750 offres de jeux PS5 et PS4

Nous ne sommes pas encore en novembre, mais Sony ressent le besoin de célébrer l’avant-dernier mois de l’année à l’avance avec un PlayStation Store vente remplie d’offres de jeux PlayStation 5 et PS4. Avec certaines remises jusqu’au 3 novembre 2021 et d’autres qui durent deux semaines supplémentaires, vous devrez profiter de ces baisses de prix avant qu’elles ne disparaissent. Ils sont tous en ligne en ce moment dans les vitrines du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis, alors jetons un coup d’œil à ce que nous avons.

Environ six semaines après son lancement sur PS5, Deathloop reçoit ses premières remises numériques jusqu’à 39,59 €/39,59 €, ce qui aligne le prix sur les promotions chez les détaillants physiques. Des titres indépendants figurent également dans la vente, notamment Chivalry 2 à 27,99 € / 31,99 €, In Sound Mind pour 23,99 € / 27,99 € et Manifold Garden avec un prix temporaire de 8,99 € / 11,99 €. De retour aux plus gros jeux et Scarlet Nexus coûte 29,99 €/35,99 €, l’édition ultime de FIFA 22 coûte 67,49 €/74,99 € et Metro Exodus tombe à 7,49 € / 8,99 €.

Sur le front de la PS4, il y a Ghosts ‘N Goblins Resurrection pour 16,74 € / 20,99 €, Empire of Sin à 15,74 € / 17,99 € avec PS Plus, et Spelunky 2 peut être récupéré pour 9,59 € / 11,99 €. Crysis Remastered coûte 12,49 € / 14,99 € seul et Narita Boy est à vous pour 9,99 € / 12,49 €.

Pour obtenir une liste complète de tous les jeux PS5 et PS4 inclus dans les soldes de novembre sur le PS Store, rendez-vous sur les prix PS pour le moment. Le PS Store ne semble pas avoir de pages de destination à vendre au moment de la rédaction ; nous mettrons à jour cet article une fois qu’ils seront en ligne. Avez-vous envie de quelque chose énuméré ci-dessus? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.