La vente de doubles remises sur le PS Store compte plus de 400 offres PS5 et PS4

Le grand PlayStation Store Jours de jeu la vente est terminée, ce qui signifie qu’il est temps de la remplacer immédiatement par une nouvelle liste de remises sur les jeux ! La promotion des doubles remises du PS Store concerne entièrement PS Plus, augmentant le montant d’argent que vous économisez si vous êtes abonné au service de Sony. Ces baisses de prix dureront jusqu’au 23 juin 2021 à minuit, et aux fins de cet article, toutes les offres répertoriées ci-dessous contiendront le bonus PS Plus remise en plus. Enfonçons-nous directement dans les choses. Nous mettrons à jour cet article une fois que les prix américains seront facilement accessibles.

Malheureusement, il n’y a que deux titres PS5 natifs à vous raconter dans cette dernière vente PS Store. Le Next Level Bundle pour Borderlands 3 coûte 22,09 € et la version Next Generation Mamba de NBA 2K21 tombe à 42,49 €.

La situation est bien meilleure pour les jeux PS4, bien sûr. Ghostbusters: The Video Game Remastered ne coûte que 6,49 €, la récente réédition de Star Wars Republic Commando est de 8,39 € et Kingdom Hearts: Melody of Memory coûte 24,99 €. Ensuite, il y a Train Sim World 2 pour 10,99 €, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning est réduit à 17,49 €, l’édition Deluxe de Dragon Ball Z: Kakarot est réduite à 25,99 € et Grid est à seulement 6,49 €. De plus, il y a God of War à 7,99 €, Gran Turismo Sport à 12,49 €, l’édition Gold de Metro Exodus à 15,89 € (peut être mis à niveau vers la version PS5 plus tard ce mois-ci) et Fallout 76 tombe à 11,89 €.

Pour jeter un œil à tous les jeux inclus dans la vente à double remise du PS Store, rendez-vous sur Prix PS pour le moment pendant que la vitrine elle-même se met à jour. Quelque chose vous a plu ? Partagez votre transport numérique dans les commentaires ci-dessous.