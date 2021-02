La vente de choix des critiques du PS Store réduit le prix de nombreux jeux PS5 et PS4

Sony est vraiment de retour dans le mouvement des choses alors qu’une autre vente numérique arrive sur le PlayStation Store aujourd’hui. Le thème de cette gamme de réductions est Critics Choice, ce qui signifie que nous avons des réductions pour les derniers et meilleurs jeux PlayStation 5 et PlayStation 4. Toutes ces offres seront en vigueur jusqu’à minuit le 17 février 2021. Les utilisateurs de l’UE peuvent en profiter dès maintenant tandis que les lecteurs américains doivent attendre jusqu’à demain matin – nous mettrons à jour l’article une fois que les prix pour les États-Unis seront disponibles. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d’œil à ce que nous avons.

Pour les jeux PS5, nous avons Immortals Fenyx Rising à 35,99 €, Madden NFL 21 à 29,99 € et l’édition Champions de FIFA 21 est réduite à 22,39 €. Il y a aussi l’édition Gold d’Assassin’s Creed Valhalla pour 41,99 € et Watch Dogs Legion jusqu’à 35,99 €. C’est la gamme habituelle de titres PS5 qui ont malheureusement été réduits dans le passé. Espérons que d’autres seront bientôt inclus.

Du côté de la PS4, l’impressionnant Call of Duty: Modern Warfare a son prix abaissé à 44,99 €, DOOM Eternal ne coûte que 18,14 € et Resident Evil 3 coûte 16,49 €. Nous avons également le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk pour 29,99 €, EA Sports UFC 4 à 29,99 € et Red Dead Redemption 2 est de 27,49 €. Il ne s’agit que d’une petite sélection de ce qui est en vente, nous ne manquerons donc pas de répertorier d’autres offres importantes au fur et à mesure que nous les trouverons – Sony n’a pas encore détaillé la gamme complète.

Si vous ne trouvez rien qui vous plaît dans cette nouvelle vente, n’oubliez pas que la vente Remasters et Rétro est toujours en cours pour une autre semaine. Avez-vous repéré une bonne affaire? Partagez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.