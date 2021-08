La variante delta, l’obstacle Free Guy

Après une longue période de procrastination, Mec libre a atterri dans les cinémas du monde le week-end dernier et a rapidement prouvé ce qu’il supposait. Certains spécialistes ont évoqué une première qui pourrait atteindre 20 millions de dollars de collecte uniquement aux États-Unis. Les quatre premiers jours ont donné un box-office de très bon augure au film qui mène Ryan Reynolds.







Mec libre gagné 28 millions de dollars rien qu’aux États-Unis. Plus de 4 100 salles ont projeté ce nouveau film qui mêle l’humour de Ryan Reynolds avec une culture de plus en plus populaire, le gamer. Le film se concentre sur la vie de Mec, un personnage mineur du jeu vidéo Ville libre qui commence à développer son libre arbitre en croisant avec Fille Molotov, l’utilisateur de Millie (Jodie Comer).

Si vous ajoutez les pièces qui ont filtré Mec libre à l’étranger, les recettes s’élèvent à 51 millions de dollars. Pas mal pour un premier week-end d’une production qui a coûté près de 100 millions de dollars.

L’alchimie entre Ryan Reynolds et Lil Rel Howery fonctionne très bien dans le film. (IMDb)



Le problème semble être le contexte de la pandémie dans laquelle la variante Delta s’est présenté comme un nouveau casse-tête. Les salles de cinéma n’ont pas encore pu élever l’appel, à la fois en raison du nombre de personnes qui décident d’aller au cinéma et en raison de la réduction de capacité à respecter la distanciation sociale. De plus, certaines villes comme New York et San Francisco évaluent la demande de certificats de vaccination afin d’accéder aux fonctions.

Il y a une suite en route pour Mec libre

Lors de son premier week-end d’ouverture, Mec libre reçu des critiques très positives qui encouragent Ateliers du 20e siècle de penser à élargir cet univers. La personne chargée d’annoncer la nouvelle était Ryan Reynolds A travers un tweet dans lequel il soulignait « l’ironie » que son film ait eu une deuxième partie.

C’est que, l’un des axes centraux du film de Taxe Shawn c’était son idée originale et sa critique d’un système dans lequel tout est pensé comme une franchise. Le caractère de Taika waititi, Antwan est un entrepreneur propriétaire de l’entreprise qui a développé Ville libre qu’il est prêt à reproduire la même formule encore et encore afin de vendre plus d’exemplaires de son jeu.