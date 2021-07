La variante delta de COVID-19 est très contagieuse. Les vaccins fonctionneront-ils contre ?

La variante delta représente désormais la moitié des cas de COVID-19 dans de nombreuses régions des États-Unis, a déclaré mardi le président Joe Biden, exhortant les Américains non vaccinés à se faire vacciner contre la COVID-19 alors que les États-Unis font face à une augmentation spectaculaire de la variante « hypertransmissible » de le coronavirus. Son plaidoyer comprenait des assurances sur la force des vaccins COVID-19 disponibles aux États-Unis

Couverture complète de l’épidémie de coronavirus

« Les Américains entièrement vaccinés ont un degré élevé de protection, y compris contre cette variante delta », a déclaré Biden lors d’un point de presse, soulignant que pratiquement toutes les hospitalisations et décès liés au COVID-19 au cours des derniers mois ont été parmi les non vaccinés.

L’ancien immunologiste du ministère de la Défense John Grabenstein, ancien directeur exécutif des affaires médicales pour les vaccins chez Merck, a déclaré que la variante delta est « plus contagieuse, plus transmissible ».

« Cela le rend dangereux, car il est plus probable de trouver des personnes qui ne sont pas vaccinées », a-t-il déclaré.

La variante a augmenté à mesure que le taux de vaccination aux États-Unis s’est arrêté, et des rapports récents sur une baisse de l’efficacité du vaccin ont suscité des inquiétudes même chez les personnes complètement vaccinées.

Quelle est l’efficacité des vaccins contre le variant delta ?

Il y a deux manières de répondre à cette question. L’une consiste à analyser des échantillons de sang de personnes complètement vaccinées.

Les scientifiques peuvent prélever des anticorps COVID-19 trouvés dans le sang et les tester contre des variantes. Plusieurs de ces études de laboratoire indépendantes (ici et ici, par exemple) ont révélé que les vaccins utilisés protègent en fait contre la variante delta du SRAS-CoV-2, tout en réduisant les hospitalisations. Les études sont considérées comme préliminaires et n’ont pas été évaluées par des pairs.

Ils fournissent également une image limitée de toutes les façons dont le système immunitaire fonctionne contre COVID-19, car ils ne mesurent que la réponse des anticorps. Certaines réponses cellulaires jouent également un rôle clé. Les cellules T, par exemple, aident en tuant les cellules infectées et en exploitant le pouvoir d’autres cellules immunitaires dans la lutte contre les virus. Les études en laboratoire ne mesurent généralement pas la réponse des lymphocytes T.

La deuxième façon, et peut-être la plus importante, de déterminer l’efficacité d’un vaccin consiste simplement à observer ce qui se passe dans le monde réel en temps réel.

« Il est très difficile de traduire les données de laboratoire en » que se passera-t-il si je suis vacciné et que quelqu’un éternue sur moi et répand du delta sur mon visage ? « , a déclaré le Dr David Wohl, professeur de médecine dans la division des maladies infectieuses à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui dirige les cliniques de vaccination de l’UNC.

C’est pourquoi il est important que les scientifiques se tournent vers des endroits comme le Royaume-Uni, où la variante delta représente près de 100% des cas actuels de COVID-19. Malgré des taux de vaccination plus élevés qu’aux États-Unis – 68% au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose, contre un peu moins de 55% aux États-Unis – les cas augmentent au Royaume-Uni

« La seule vraie différence entre nous et eux est delta », a déclaré Wohl. « Je crains vraiment que ce qui se passe au Royaume-Uni soit précisément ce qui va se passer ici. »

« Si vous attendez un moment magique » pour vous faire vacciner, a-t-il dit, « ça y est ».

Alors que les hospitalisations liées au COVID-19 au Royaume-Uni ont légèrement augmenté ces dernières semaines, elles sont loin de ce qu’elles étaient au plus fort de la pandémie en janvier.

Les experts disent que les rapports d’Israël sur une baisse de l’efficacité du vaccin contre la variante delta sont intrigants parce que le pays a vacciné la majorité de sa population avant les États-Unis, et il fait maintenant face à une augmentation des cas liés à la variante. Une étude récente menée en Israël a révélé que le vaccin Pfizer n’était efficace qu’à 64 % dans la prévention des maladies symptomatiques chez les personnes entièrement vaccinées.

Dans le même temps, le rapport a révélé que le vaccin était efficace à 93 % pour prévenir les hospitalisations et les maladies graves – un avantage important, selon les experts.

« Peut-être que le vaccin n’empêche pas les cas vraiment bénins. Ce n’est pas grave », a déclaré Grabenstein. « Cela empêche les infections vraiment graves, les choses que nous craignons le plus. »

Téléchargez l’application AUJOURD’HUI pour la dernière couverture sur l’épidémie de coronavirus.

Les experts ont été sceptiques quant au rapport du ministère israélien de la Santé, principalement parce que les auteurs de l’étude ont omis de fournir de nombreux détails sur la façon dont ils ont mené leurs recherches et qui y ont participé.

S’adressant à des collègues en Israël, un réel scepticisme à propos du nombre de 64% Les meilleures données suggèrent toujours que les vaccins à ARNm offrent un degré élevé de protection contre l’infection Et une excellente protection contre les maladies graves Attendons plus de données mais à partir de maintenant Si vous êtes vacciné, je ne m’inquiéterais pas https://t.co/7g2bPUuclW – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 5 juillet 2021

« En supposant que ces données soient correctes, cela nous dit qu’il est encore plus urgent que jamais pour les gens de se faire vacciner », a déclaré le Dr Jesse Goodman, professeur de médecine et de maladies infectieuses au Georgetown University Medical Center, qui est un ancien scientifique en chef. avec la Food and Drug Administration.

Pfizer n’a pas répondu directement à l’étude israélienne, mais il a souligné les données de laboratoire sur sa réponse vaccinale au variant delta publiées début juin, suggérant qu’il avait neutralisé le variant, bien qu’avec moins de force par rapport aux souches précédentes. Et un rapport récent de Public Health England a révélé que deux doses du vaccin Pfizer étaient efficaces à 96% contre l’hospitalisation pour la variante delta.

Grabenstein a déclaré que même si les données finissaient par vérifier, cela ne le dérangeait pas, « parce que je suis le plus rassuré par les 93% contre les formes vraiment graves de l’infection ».

Les personnes vaccinées propagent-elles le virus ?

Les vaccins ne sont pas destinés à prévenir l’infection. Leur force est d’empêcher l’infection de rendre les gens malades et de les envoyer à l’hôpital.

La plupart des infections parmi les personnes complètement vaccinées ont tendance à être bénignes ou à se produire sans symptômes. Ce qui reste inconnu, c’est si un porteur sans méfiance peut transmettre le virus à des personnes vulnérables, telles que les non vaccinés, les enfants de moins de 12 ans ou ceux dont le système immunitaire est affaibli.

Goodman a déclaré que les personnes infectées qui ont été complètement vaccinées ont probablement moins de virus dans leur système et sont donc probablement moins susceptibles de le transmettre à d’autres. Le temps que la personne est contagieuse est également probablement plus court avec la vaccination, a-t-il déclaré.

Les personnes vaccinées doivent-elles porter des masques à l’intérieur ?

Il est peu probable que les Centers for Disease Control and Prevention rétablissent les recommandations de porter des masques. Mais en raison du niveau inconnu de transmissibilité du delta chez les personnes entièrement vaccinées, les experts ont déclaré lors d’entretiens qu’ils continuaient à porter des masques à l’intérieur lorsqu’ils étaient entourés de personnes qu’ils ne connaissaient pas, comme dans les épiceries ou les cinémas ou dans les transports en commun.

« Je n’ai jamais changé mon comportement et je suis complètement vacciné », a déclaré Wohl. « Si je suis à l’intérieur, autour d’autres personnes qui pourraient être non vaccinées, je porte un masque.

« Avec la propagation de Delta, c’est comme ça que nous devrions être. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.