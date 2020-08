La variante Asus ROG Phone 3 8 Go de RAM est disponible à l’achat aujourd’hui sur Flipkart

L’équipe de nouvelles de tech226 août 2020 12:40:09 IST

Asus ROG Phone 3 (avis) Une variante de 8 Go de RAM sera disponible à l’achat aujourd’hui à partir de 12 heures sur Flipkart. En outre, deux accessoires ROG Phone 3 – ROG TwinView Dock 3 Gamepad et AeroActive Cooler Gamepad – sont déjà en vente aujourd’hui sur Flipkart.

Asus ROG Phone 3: Prix

La variante de 8 Go de RAM et de stockage de 128 Go de l’Asus ROG Phone 3 est au prix de Rs 49,999.

En ce qui concerne les offres d’achat, les utilisateurs qui achètent le ROG Phone 3 avec une carte de crédit Axis Band peuvent bénéficier d’une réduction de cinq pour cent.

Le ROG Phone 3 la vente débutera à 12 h IST sur Flipkart.

Asus ROG TwinView Dock 3 Gamepad, prix de la manette AeroActive Cooler

Le ROG TwinView Dock 3 est au prix de Rs 19,999 et était disponible à l’achat sur Flipkart au moment d’écrire l’histoire.

La manette de jeu refroidisseur Asus AeroActive pour smartphones est au prix de Rs 2 999, et était également disponible à l’achat sur Flipkart au moment d’écrire l’histoire.

Spécifications de l’Asus ROG Phone 3

L’Asus ROG Phone 3 dispose d’un écran Full HD + de 6,59 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une fréquence d’échantillonnage tactile de 270 Hz et une résolution de 1080 x 2340 pixels. Le smartphone est alimenté par le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865+ qui est livré avec la compatibilité 5G et le GPU Adreno 650.

Le ROG Phone 3 dispose d’un grand dissipateur thermique 6x et est livré avec le système de refroidissement GameCool 3. Il est également livré avec un “ mode X ” pour les jeux qui permettra également des personnalisations de profil de jeu.

Dans le département de l’appareil photo, le smartphone arbore une configuration de triple caméra arrière, y compris un appareil photo principal Sony IMX686 64 MP, un appareil photo ultra-large 13 MP, un objectif macro 5 MP. Le ROG Phone 3 est également livré avec un mode Pro Video qui permet l’enregistrement 8K et 4K HDR 60fps, la stabilisation de l’enregistrement vidéo HyperSteady. Le smartphone arbore un appareil photo selfie de 24 MP.

Il est équipé d’une batterie de 6000 mAh accompagnée d’un support de charge rapide de 30 W.

Le système audio stéréo GameFX du ROG Phone 3 est doté de fonctions d’annulation de la diaphonie. Le smartphone aussi dispose de la technologie AirTrigger 3 qui permettra aux utilisateurs de personnaliser différents capteurs de mouvement en fonction du jeu auquel ils jouent et de leur propre confort.

Les ports latéraux sportifs du ROG Phone 3 facilitent les jeux.

