La trilogie Le Seigneur des anneaux : Peter Jackson n’allait être qu’un film

Bien que la trilogie de »Le Seigneur des Anneaux » de Pierre Jackson Il est devenu l’une des grandes références du monde du cinéma, plébiscité par la critique et le public. Cependant, même avec son grand succès, la société de production ne voulait faire qu’un seul film, ce qui a failli entraîner l’abandon de tout le projet.

Au moment de la sortie du Seigneur des Anneaux, le genre fantastique n’était pas aussi populaire qu’il l’est aujourd’hui, donc faire trois de ces films avec un gros budget était une décision très risquée.

Jackson travaillerait à l’origine avec la société de production Miramax pour le développement de »Le Seigneur des Anneaux », une société qui à l’époque était dirigée par Harvey Weinstein, acceptant l’idée de deux films dans la franchise. Mais au fur et à mesure que le projet progressait, Weinstein a demandé que le projet soit développé en un seul film, garantissant qu’il n’y avait pas de public pour plusieurs films fantastiques épiques.

Avec cela, Jackson a dit à Weinstein qu’il développerait trois films « Le Seigneur des Anneaux » ou qu’il quitterait le projet, alors Miramax a laissé le réalisateur partir et a poursuivi son idée avec une autre société de production. Bien que ce soit une bonne nouvelle puisque nous connaissons maintenant la trilogie cinématographique, Jackson a eu la tâche difficile de trouver un nouveau studio et de s’engager dans un film.

Cependant, Cinéma nouvelle ligne elle s’est finalement intéressée au projet et a immédiatement vu son grand potentiel. La société était tellement intéressée que leur seul reproche était que Jackson avait présenté le projet en deux films au lieu de trois. Ainsi, ils lui ont donné des années pour mener à bien le projet et un gros budget pour donner vie à la Terre du Milieu.

En fin de compte, Jackson a trouvé la recette parfaite pour créer « Le Seigneur des anneaux », prenant la décision de s’en tenir à trois films non seulement pour l’argent ou la commodité, mais pour créer et livrer la meilleure histoire possible. Si Jackson n’avait pas résisté à Weinstein et compagnie, la trilogie acclamée n’aurait probablement pas vu le jour.

Les films »Le Seigneur des Anneaux » sont disponibles sur hbo max.