La tragédie de Macbeth Featurette a Denzel Washington discutant de l’adaptation

Une featurette détaillée nous emmène dans les coulisses de l’une des versions les plus intrigantes de l’année, La Tragédie de Macbeth. Diffusé par Apple TV, le film présente des interviews de l’acteur principal Denzel Washington aux côtés de nombreux acteurs et de l’équipe, y compris des créateurs de costumes et des compositeurs, qui se sont réunis pour diriger cette adaptation unique de la pièce emblématique de William Shakespeare, cet aperçu derrière le rideau devrait tenter vous plonger dans La Tragédie de Macbeth. Si vous n’avez pas déjà été tenté d’une manière ou d’une autre.

Écrit et réalisé par la moitié des frères Coen, Joel Coen, qui vole en solo sans son frère et collaborateur fréquent Ethan, La Tragédie de Macbeth adapte l’œuvre bien-aimée de The Bard en noir et blanc onirique et suit un seigneur écossais qui est convaincu par un trio de sorcières que son destin est de devenir le roi d’Écosse. Avec l’aide de sa femme dangereusement ambitieuse, Macbeth déploie des efforts extrêmes et de plus en plus violents pour s’emparer de la couronne et revendiquer ce qu’il croit être sa place légitime en tant que roi.

Dirigée par un doublé de lauréats des Oscars sous la forme de Denzel Washington et Frances McDormand dans le rôle de Lord et Lady Macbeth, la featurette nouvellement publiée a le premier discutant de leur jumelage. « Deux forces s’unissent pour le mal… mais nous l’avons bien fait », a déclaré l’acteur en jouant aux côtés de McDormand dans La Tragédie de Macbeth. Quant à travailler avec une équipe mari et femme pour la première fois de sa carrière exemplaire, Denzel Washington n’a eu que des éloges pour le couple, décrivant la relation entre Joel Coen et Frances McDormand comme passionnée et confiante et disant: «Ils sont à la fois des artistes brillants et soucieux du travail.

Pour ce qui est de réunir Denzel Washington et Frances McDormand, la directrice de casting Ellen Chenoweth décrit la difficulté de trouver une co-vedette capable de suivre le talent légendaire de Washington. « Quand Denzel a dit qu’il le ferait, c’était une sorte de miracle parce qu’il avait une formation classique et c’est une grande star de cinéma », a déclaré Chenoweth, la star de Nomadland Frances McDormand étant bien sûr capable d’égaler l’intensité bien connue de Washington.





Carter Burwell, le compositeur derrière La Tragédie de Macbeth, explique quant à lui son approche, révélant que l’histoire, qui se déroule généralement en Écosse, passera plutôt à un plan beaucoup plus psychologique. « Cela ne se déroule dans aucun lieu physique, cela se passe dans l’esprit des personnages, dans une réalité psychologique », déclare Burwell dans les images.

Écrit et réalisé par Joel Coen, La Tragédie de Macbeth a amassé un casting de soutien pour correspondre à son duo de protagonistes primés aux Oscars, y compris À Bruges la star Brendan Gleeson dans le rôle du roi Duncan, Tout droit sorti de Compton la star Corey Hawkins dans le rôle de Macduff, La légende de Buster Scruggs ancien Harry Melling dans le rôle de Malcolm, et Le pari de la reine la star Moses Ingram dans le rôle de Lady Macduff.

Avec l’aimable autorisation d’A24, La Tragédie de Macbeth a été présenté en première au Festival du film de New York et a reçu une sortie en salles limitée l’année dernière le 25 décembre 2021. La Tragédie de Macbeth est désormais disponible en streaming via Apple TV+. La Tragédie de Macbeth a depuis reçu de nombreuses critiques élogieuses pour sa réalisation, sa cinématographie et ses performances, et se situe actuellement à 93% sur Rotten Tomatoes.





