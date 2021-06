La Toyota Mirai établit un record du monde et parcourt plus de 1 000 km avec un seul plein d’hydrogène

04 juin 2021 18:59:28 IST

Le véhicule électrique à pile à combustible Toyota Mirai de deuxième génération a établi un nouveau record du monde en parcourant plus de 1 000 km avec un seul plein d’hydrogène. Le nouveau Mirai a parcouru 1 003 kilomètres sur la voie publique, au sud de Paris, en France, dans les régions du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire. Le voyage a commencé le 26 mai à 5h43 depuis la station-service HYSETCO d’Orly et s’est terminé une fois la barre des 1 000 kilomètres franchie, la Mirai ayant encore neuf kilomètres d’autonomie en fin de course.

Lors de cette tentative réussie de record du monde, ce sont quatre pilotes au total qui ont pris le volant dont Victorien Erussard, le fondateur et capitaine d’Energy Observer, qui est le premier bateau à hydrogène au monde. James Olden, ingénieur chez Toyota Motor Europe, Maxime le Hir, chef de produit Mirai, et Marie Gadd, responsable des relations publiques de Toyota France, étaient les autres pilotes.

Le Mirai est équipé d’un moteur électrique alimenté par une pile à combustible qui convertit l’hydrogène en électricité. Pour l’ensemble du voyage, la consommation moyenne d’hydrogène n’était que de 0,55 gramme par kilomètre, et les trois réservoirs de la Mirai peuvent contenir jusqu’à 5,6 kg d’hydrogène. Après avoir battu le record, Mirai a été entièrement ravitaillé à un arrêt d’hydrogène à 700 bars et était prêt à repartir en seulement cinq minutes.

Lors de l’événement, la Tour Eiffel a été illuminée pour la première fois par de l’hydrogène vert pour marquer le jour et le moment de l’établissement du nouveau record. Lancée à l’étranger en 2020, la nouvelle Toyota Mirai a actuellement une autonomie allant jusqu’à 850 kilomètres, un bond significatif par rapport à l’autonomie de 550 kilomètres du modèle de génération précédente, sur le cycle de conduite japonais.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂