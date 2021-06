La thérapie par les rêves laisse l’esprit serein

Le but de cette technique est la visualisation pour éliminer les pensées obsessionnelles et répétitives et apaiser l’esprit. Voir pas à pas

Respirez profondément trois fois.

Imaginez des billes noires éparpillées autour de votre tête. Remarquez comment ils se heurtent et comment ils dérangent lorsqu’ils bougent.

Ils représentent vos pensées. Vous pouvez les imaginer se toucher comme des balles dans une partie de billard.

Ressentez viscéralement dans votre corps à quel point ils vous dérangent.

Respirez profondément et imaginez que d’en haut une pluie d’embruns bleus tombe sur votre tête, pénétrant à l’intérieur et atteignant toute cette région. Au fur et à mesure que le bleu s’étend, ces petites boules éclatent une à une.

Sentez qu’au fur et à mesure qu’ils éclatent et disparaissent, la région interne de la tête est remplie d’une lumière jaune clair et brillante.

Quand toutes les billes sont parties, il suffit de voir cette lumière apaisante illuminer toute la région de la tête, du cerveau, des neurones, de la circulation sanguine…

Respirez et détendez-vous… Respirez et détendez-vous.

Maintenant, voyez la couleur dorée juste au-dessus de votre tête enveloppant tout votre corps et formant un halo doré de la tête aux pieds.

L’or harmonise et soulage les tensions.

Ouvre tes yeux!

Durée : 1min30s

Vous pouvez enregistrer cet aperçu pour le rendre plus facile.