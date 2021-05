La thérapie de conversion sera finalement interdite au Royaume-Uni dans le cadre de nouveaux plans

Le gouvernement a établi un plan pour interdire la thérapie de conversion au Royaume-Uni. Image: Getty







Liz Truss, la ministre des Femmes et de l’Égalité, a confirmé que le gouvernement allait prendre des mesures législatives pour interdire la thérapie de conversion au Royaume-Uni.

Suite au discours de la reine au Parlement aujourd’hui (11 mai), Liz Truss a annoncé que le gouvernement britannique allait prendre des mesures législatives pour interdire la pratique «coercitive et odieuse» de la thérapie de conversion au Royaume-Uni.

Parfois appelée «thérapie réparatrice» ou «thérapie de guérison gay», la pratique prétend à tort changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression d’une personne.

Les techniques utilisées varient et comprennent tout, de la prière et de la privation de nourriture à la violence physique et à la honte.

Selon une enquête nationale sur les LGBT réalisée par le gouvernement en juillet 2018, 5% des personnes interrogées se sont vu proposer la thérapie dite de «conversion», tandis que 2% des personnes interrogées ont en fait subi le traitement controversé. Dans les cas extrêmes, certains ont été soumis à des interventions chirurgicales et / ou à un viol «correctif».

Alors que l’ancienne Premier ministre britannique Theresa May a annoncé son intention d’interdire cette pratique en 2018, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré l’année dernière qu’il prévoyait de faire avancer l’interdiction.

Cela dit, en mars, le gouvernement a été critiqué pour avoir retardé le processus – trois conseillers du comité ayant quitté le groupe d’experts sur la question. Le groupe caritatif et de défense des droits LGBTQ Stonewall a également appelé le gouvernement à «cesser de traîner les pieds».

Aujourd’hui, à la suite du discours de la reine, la ministre des Femmes et de l’Égalité, Liz Truss, a confirmé que le gouvernement était déterminé à mettre fin à la thérapie de conversion et qu’il établissait un plan détaillé.

«En tant que leader mondial des droits des LGBT, ce gouvernement s’est toujours engagé à éradiquer la pratique de la thérapie de conversion», a déclaré Mme Truss.

« Nous voulons nous assurer que les gens de ce pays sont protégés, et ces propositions signifient que personne ne sera soumis à une thérapie de conversion coercitive et odieuse. »

Elle a ajouté: «Parallèlement à cette législation, nous mettrons à disposition de nouveaux fonds pour garantir aux victimes un meilleur accès au soutien dont elles ont besoin.»

Stonewall a tweeté son approbation de l’interdiction, mais a déclaré qu’il ne devait plus y avoir de retard.

Avant l’introduction du projet de loi, une consultation publique sur le plan sera proposée. Les États-Unis, le Canada, le Chili, le Mexique et l’Allemagne font partie des autres pays qui cherchent à interdire le traitement.

Plus tôt cette année, le Parti travailliste néo-zélandais a promis d’interdire cette pratique d’ici février 2022. Seuls le Brésil, l’Équateur et Malte ont actuellement des interdictions nationales sur la thérapie de conversion.

