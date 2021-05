La théorie du Big Bang a pris fin pour des raisons que «le public ne sait pas»

LEPAGE VINTAGE Montre Hublot Big Bang Unico Ferrari Ed. Lim. 1000 ex 45 mm Full Set 2014

Faisons connaissance Partenaire de longue date de l'emblématique Scuderia Ferrari, Hublot n'a jamais pris cette collaboration à la légère et nous régale régulièrement de séries limitées spectaculaires qui s'arrachent littéralement. Cet exemplaire de la série 2014 fut l'un des tout premiers a embarqué le fameux calibre Maison UNICO sur lequel nous reviendrons plus loin. Ce modèle, comme tous les modèles Ferrari, est un condensé musclé de l'ADN d'Hublot et de Ferrari, une pièce haute en couleur aux performances hors du commun. Des matériaux innovants Ce chef d'uvre qui porte le numéro 0135/1000 mesure 45.5 mm de diamètre. Sa lunette est taillée dans un carbone céramique, le matériau utilisé pour les disques de frein de Formule 1. Le reste du boîtier sandwich de cette Big Bang et composé de céramique noire titane alternant les finitions polies miroir et brossées et de carbone pour un rendu résolument sportif est relativement discret. Le jaune des index, des aiguilles et des surpiqûres réhaussent le tout pour ne laisser personne indifférent. Côté moteur : UNICO Le calibre maison Unico est né de 4 années d'intenses recherches. Il représente la quintessence du savoir-faire de la Maison Hublot et a été entièrement conçu, développé, usiné et assemblé par les horlogers Hublot. Son chronographe flyback permet une mise à zéro à tout moment. Le compteur d'heures est entraîné directement par le barillet et il n'y a pas de sautoir dans le mécanisme du chronographe pour gagner en fiabilité et en robustesse. L'ancre et la roue d'échappement du mouvement UNICO sont en silicium ce qui le rend plus léger et amagnétique. L'UNICO comporte seulement 330 composants pour gagner là encore en robustesse. Enfin, il dispose d'une confortable réserve de marche de 72 heures. Le package Cette montre est dans un état exceptionnel, elle a de toute évidence était très peu portée par son ancien propriétaire. Elle sort d'un révision complète chez Hublot et bénéficcie donc d'une garantie de 12 mois Hublot. Elle vous sera livrée Full Set : écrin d'origine avec mécanisme Swiss Kubik intégré pour être toujours paré, carte de garantie, certificat de série limitée. Le bracelet est celui d'origine, il est en excellent état.