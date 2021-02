La théorie de WandaVision pense qu’Agnès utilise Wanda pour invoquer un mal ancien, et ce n’est pas Mephisto

Depuis des semaines maintenant, WandaVision a laissé tomber des indices et des références à Mephisto, le diable de Marvel, laissant entendre qu’il pourrait être le vrai méchant tirant toutes les ficelles. Mais étant donné que l’histoire avait fortement insisté sur le fait que Wanda était également l’antagoniste, seulement pour révéler qu’elle est manipulée par Agnes alias Agatha, nous avons du mal à convenir que tous les indices sur Mephisto ne sont pas seulement là pour nous distraire. la vue d’ensemble – Agatha utilise Wanda pour permettre à un ancien méchant, un monstre eldritch pour être précis, de mettre le pied sur Terre, c’est-à-dire Chthon, l’un des dieux aînés qui s’est transformé en démons. Spoilers à venir.

Avant de continuer à expliquer notre théorie en profondeur, laissez-nous vous dire un autre point crucial:

Pourquoi nous pensons qu’Agatha ne travaille pas seule?

Eh bien, pour commencer, il y a le sentiment instinctif toujours constant qui n’a tout simplement pas trouvé Agatha à égalité avec les puissants méchants que MCU a renversés dans le passé. Il y a aussi le fait que la chanson excentrique « C’était Agatha tout le long » a seulement révélé comment Agatha s’intègre dans un parcelle déjà établie, comment elle a manipulé les environs de Wanda, et comme nous l’avons mentionné plus tôt, essayant de lui faire dépenser une grande quantité de son pouvoir pour l’affaiblir. Elle ressemble moins au vrai méchant et plus au laquais de celui qui leur prépare le terrain.

Et malgré la façon dont le donjon effrayant d’Agatha a littéralement crié « Méphisto » avec toutes ces figurines et signes diaboliques, c’est le livre mystérieux (que nous pensons être le Darkhold), rayonnant d’énergie maléfique qui dit le contraire. Et si nous avons raison et que c’est bien le Darkhold, l’ancien livre des sorts sombres qui ne peut apporter que le chaos, alors nous pourrions avoir affaire à un type de mal différent et plus puissant dont la présence WandaVision tease tout comme l’arrivée de Thanos a été suggérée depuis Les Vengeurs.

Chthon était l’un des premiers dieux aînés, souvent connu sous le nom de Dieu du chaos pour sa pratique de la magie sombre et chaotique. Au fil des ans, il s’est transformé en un démon assoiffé de pouvoir qui s’est enfui dans sa propre dimension pour échapper au God-Eater que la déesse Gaea a perdu contre lui.

Quel est le Darkhold?

Dans les bandes dessinées, The Darkhold, également connu sous le nom de « Livre des damnés de Shiatra » ou « Le livre des péchés », a été écrit et assemblé par le dieu Chthon, qui a laissé derrière lui ces rouleaux méchants et impérissables sur Terre afin de canaliser sa puissance et sa présence à travers eux. Le Darkhold peut être lu par n’importe qui car il se change automatiquement pour être dans la langue maternelle du lecteur. Mais les sorts contenus dans ses pages ont la capacité de corrompre n’importe qui, de sorte qu’ils sont ouverts à la manipulation de Chthon, même s’il est piégé dans une toute autre dimension.

L’un des nombreux sorts cachés dans le livre permet de contrôler la volonté des autres. Il est fort probable qu’Agatha Harkness ait lu le livre, ait été influencée par le puissant Chthon et ait utilisé le livre pour contrôler la volonté de Wanda. Cela lui a permis d’utiliser Wanda pour créer la fausse réalité au sein de Westview et donner l’impression que tout était fait par Wanda, sans que le Vengeur ne se rende compte de la destruction et de la douleur qu’elle provoque dans le processus.

Nous avons déjà vu The Darkhold dans deux des émissions de télévision de Marvel – Agents du SHIELD et le rarement rappelé, Fugueurs. Cela a joué un rôle important dans le premier où nous avons vu comment le livre a été utilisé pour créer le cadre pervers dans lequel l’équipe a été perdue lors de la saison quatre, laissée pour se sortir d’une réalité alternative contrôlée par HYDRA. Selon l’apparence du grimoire noir dans les émissions, il a été rendu explicite que le livre possède le pouvoir de réaliser les désirs du lecteur mais, dans le processus, l’esprit de la personne est corrompu par son contenu et développe une obsession dangereuse. pour posséder le Darkhold, de sorte qu’ils soient prêts à tuer pour devenir son seul propriétaire.

Nous convenons que si le livre dans le sous-sol d’Agatha est en effet le Darkhold, il est radicalement différent de ce à quoi il ressemblait dans les émissions de télévision. Mais le livre est connu pour se réformer et changer d’apparence lorsqu’il est endommagé, c’est peut-être ce qui s’est passé ici aussi. Ou peut-être que les émissions mentionnées ci-dessus ne sont toujours pas canon et WandaVision présente sa propre version du Darkhold.

Maintenant, revenons aux grandes questions:

Comment Wanda et Westview s’intègrent-ils dans l’image ici?

Depuis le début, l’une des questions les moins posées mais toujours cruciales était de savoir pourquoi Westview a été choisi pour le monde de rêve de Wanda. Eh bien, la dernière publicité de la série vient peut-être de répondre à la question: l’antidépresseur «Nexus». Pour les lecteurs de bandes dessinées Marvel, qui ont manifestement sauté d’excitation en voyant le nom, sachez que le mot «Nexus» a deux significations: le «Nexus de toutes les réalités» et un «être Nexus». Et nous pensons que la publicité fait référence aux deux.

Commençons par le «Nexus de toutes les réalités». C’est comme une sorte de point focal, décrit comme une escapade multidimensionnelle dans la bande dessinée, où les univers alternatifs, toutes les réalités possibles et les réalités entre réalités se croisent naturellement, permettant à quelqu’un de voyager entre deux univers. Bien que dans les bandes dessinées, il soit situé dans les Everglades de Floride, peut-être dans WandaVision il existe à Westview, dans le sous-sol sombre et sombre d’Agatha Harkness aux allures de donjon. Cela expliquerait pourquoi la petite ville a été choisie par Agatha en premier lieu. Elle a en quelque sorte attiré une Wanda atterrée et brisée dans la ville, a utilisé le livre pour contrôler sa volonté, pour finalement libérer Chthon de sa dimension et l’amener dans ce monde.

Mais pourquoi Wanda?

Comme nous l’avons mentionné, nous pensons que l’annonce dans « Briser le quatrième mur » faisait également référence à l’existence d’êtres Nexus qui ont été décrits dans les bandes dessinées comme « des entités individuelles rares avec le pouvoir d’affecter les probabilités — et donc le avenir. » Et l’un de ces êtres est Wanda, « un point focal vivant pour les énergies mystiques de la terre » et le noyau du Multivers. Une fois Elizabeth Olsen elle-même a noté que son personnage « est le seul être humain de cet univers qui peut communiquer avec les choses paranormales et le passé et le futur et d’autres univers. »

Il y a de fortes chances que la publicité fasse également référence à Wanda et Chthon. La publicité est la suivante: « Interrogez votre médecin sur Nexus. Un antidépresseur unique qui travaille pour vous ancrer dans votre réalité. Ou la réalité de votre choix. Nexus, parce que le monde ne tourne pas autour de vous. Ou le fait-il ? «

Pour Wanda, le «Nexus» est le «Nexus de toutes les réalités» qu’elle a choisi sans le savoir pour obtenir la réalité de son choix – celle où elle vit son bonheur, pour toujours, avec une vision très vivante. Et pour Chthon, le « Nexus » est Wanda en tant qu’être Nexus de la Terre dont les pouvoirs lui permettront d’accéder à la réalité dans laquelle il veut être, c’est-à-dire la Terre dans le MCU.

Il y a d’autres raisons qui font de Wanda la candidate parfaite

Vous voyez, Chthon a besoin de deux choses pour se libérer de sa dimension: le Darkhold qui lui permet de voyager facilement à travers les dimensions et l’utilisation d’une quantité massive de pouvoirs magiques qui créeraient une faille mystique à travers laquelle il pourrait entrer sur Terre. Et quel meilleur endroit que le Nexus of All Realities pour l’ouvrir?

Méphisto (arrête de rouler des yeux) pourrait toujours être dans l’image, mais plus comme une entité passive. Peut-être que quand le faux Pietro les appelait «démon spawn», il ne plaisantait pas – Agatha aurait pu créer les jumeaux en exploitant l’essence de Méphisto par un sort dans le Darkhold.

Notre pari est qu’Agatha va soit utiliser les enfants de Wanda comme levier (ou peut-être que quelque chose de pire est en ordre s’ils sont effectivement des fragments de l’âme de Méphisto) pour faire perdre le contrôle au Vengeur et libérer ses énormes pouvoirs (comme cela s’est passé dans le Maison de M) pour ouvrir la faille, créant par inadvertance la chose même nécessaire pour amener Chthon sur Terre.

Quant aux conséquences, dans les bandes dessinées, Chthon avait marqué Wanda lorsqu’elle était enfant comme son vaisseau prévu et possédait Wanda plus d’une fois pour faire des ravages. C’est peut-être aussi une raison pour laquelle Agatha a manipulé Wanda pour l’amener là où elle est aujourd’hui. Qui peut dire que Chthon ne possédera pas Wanda pour acquérir une forme corporelle une fois qu’il sera sur Terre?

Pour tous ceux qui sont encore sur le navire « It’s Mephisto », cela pourrait encore être Mephisto. WandaVision avait laissé tomber des indices évidents sur la véritable identité d’Agnès maintenant confirmée bien avant qu’elle n’attire Wanda dans son repaire secret. Peut-être que les lourdes références au diable de Marvel ont également raison. Regardez le dernier épisode de WandaVision actuellement en streaming sur l’application officielle Disney +.

Sujets: WandaVision