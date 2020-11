La Terre mène un duel laser avec l’explosion de la nébuleuse de Carina

Quatre faisceaux laser orange flamboient à travers la Voie lactée tandis qu’une nébuleuse violette en colère nous transperce de son regard mortel. Heureusement (ou malheureusement, en fonction de la quantité de nouvelles que vous avez consommées cette semaine), Terre n’est pas condamné; en fait, c’est un télescope terrestre qui lance les lasers de cette image épique de l’Observatoire européen austral (ESO).

Doublé Photo de la semaine de l’ESO , ce plan ressemble à une bataille cosmique à mort, mais il capture en fait une astuce astronomique intelligente que les scientifiques utilisent pour scruter le temps et l’espace. Le système d’étoiles pourpres illustré ici est la nébuleuse de Carina, parfois appelée la Eta Carinae nébuleuse en l’honneur de son système stellaire le plus célèbre. Eta Carinae – en fait une paire de deux étoiles géantes – explose régulièrement dans une éruption spectaculaire de gaz et de poussière depuis près de 200 ans. Bien que le système soit situé à environ 7500 Années lumière de la Terre, cette explosion toujours plus brillante en a fait l’un des systèmes stellaires les plus lumineux de la Voie lactée.

La nébuleuse Carina se trouve à environ 7500 années-lumière de la Terre. (Crédit d’image: ESO / G. Hüdepohl)

Voir aussi loin dans l’espace peut être délicat, même en regardant l’un des objets les plus brillants de notre galaxie à travers l’un des plus puissants télescopes de la Terre (dans ce cas, le très grand télescope de l’ESO, situé au Chili). Un problème épineux: l’atmosphère gazeuse de la Terre gêne toujours, brouillant et déformant la vue des objets célestes.

C’est là que les lasers entrent en jeu. Selon l’ESO, les scientifiques tirent ces lasers à partir de l’un des composants du Very Large Telescope pour simuler des étoiles lointaines. ( Sodium les particules dans l’atmosphère font briller les faisceaux en orange.) Les astronomes se concentrent ensuite sur ces étoiles artificielles pour mesurer à quel point les faisceaux sont brouillés par l’atmosphère terrestre. En pratiquant avec de fausses étoiles, les astronomes peuvent calibrer plus efficacement le télescope pour corriger le flou atmosphérique lorsqu’ils regardent de vraies étoiles, galaxies et objets explosifs comme Eta Carinae, selon l’ESO.

Donc, pour résumer: les scientifiques de la Terre lancent activement des lasers au cœur d’un système d’étoiles en explosion – mais seulement pour qu’ils puissent mieux le connaître. Dans notre étrange et belle Voie Lactée, c’est juste la chose de bon voisinage à faire.

