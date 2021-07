La tequila 818 de Kendall Jenner a appelé après que TikToker ait trouvé un insecte flottant dans une bouteille scellée

« C’est ce que vous obtenez en achetant de la tequila de célébrités. »

La marque controversée de tequila de Kendall Jenner 818 est appelée après qu’un TikToker aurait trouvé un bug flottant dans une bouteille non ouverte.

Le mannequin et L’incroyable famille Kardashian La star a lancé la marque en 2020 et elle a depuis été critiquée pour appropriation culturelle. Kendall a reçu un contrecoup pour sa représentation de la culture mexicaine dans les images promotionnelles, en prenant des emplois possibles aux producteurs de tequila mexicains et en profitant de la culture mexicaine, bien qu’elle n’ait aucun lien avec le Mexique.

Un TikToker appelé Kaitlyn (@kait_tc) a maintenant affirmé avoir trouvé un bug dans sa tequila. Dans un clip, Kait montre la bouteille non ouverte et scellée de 818 tequila et quand elle zoome, vous voyez un petit insecte ailé noir flottant dans le liquide. Merde, quel chemin à parcourir.

Tequila Kendall Jenner 818. Photo : @kendalljenner via Instagram, @kait_tc via TikTok

Elle a dit: « Kendall, question sérieuse: voici ma nouvelle bouteille de tequila, scellée, non ouverte. Je suis allée profiter d’un bon coup et je vois ce flotteur qui traîne dans la bouteille. On dirait qu’il l’a vécu parce qu’il n’a plus qu’une aile, mais il nage dans ta tequila. Le coup de quelqu’un allait frapper très fort. Au moment de la rédaction de cet article, la vidéo a enregistré 505 800 vues.

Kaitlyn n’a reçu aucune sympathie de ses partisans, qui lui ont reproché d’avoir même acheté 818 tequila. « Fille… tu l’as acheté a été la première erreur », a commenté un utilisateur. Un autre a déclaré: « C’est ce que vous obtenez en achetant de la tequila de célébrités. »

Kaitlyn a maintenant confirmé que le problème avait été corrigé. Dans un autre TikTok, Kaitlyn a montré qu’elle avait reçu un DM du compte officiel 818 lui proposant de lui envoyer une bouteille de tequila de remplacement. Cependant, à son arrivée, elle a en fait reçu trois bouteilles de tequila et une veste de marque.

