La technique de «  l’enveloppe  » virale est le moyen le plus efficace de fabriquer des œufs

Vous cherchez une façon soignée et élégante de servir des œufs? Une vidéo virale partage une nouvelle technique qui transforme les œufs en un cadeau encore plus qu’ils ne le sont déjà.

Repérée pour la première fois par The Kitchn, la vidéo est devenue virale sur TikTok plus tôt en septembre, recueillant des millions de vues et de likes.

Le hack, partagé par l’utilisateur @sunnycusine et par la suite partagé sur Twitter, commence assez simplement: séparez le blanc d’oeuf et le jaune. Déposez le blanc de l’œuf dans un wok et faites-le tourner en un large cercle jusqu’à ce qu’une fine couche de blanc recouvre le fond et les bords du wok. Ajoutez le jaune au centre du cercle.

Mais ensuite, cela devient un peu plus délicat: décollez le blanc et pliez-le complètement sur le jaune, créant ce qui ressemble à une petite enveloppe. Gardez l’œuf plié dans la poêle pendant quelques secondes de plus, en le retournant pour cuire uniformément des deux côtés.

Alors que beaucoup étaient enthousiasmés par l’astuce, certains commentateurs ont été déçus que la vidéo ne révèle pas à quoi ressemblait l’intérieur de l’enveloppe. Quelques jours plus tard, l’affiche originale a partagé une autre vidéo dans laquelle ils ont répété le processus et coupé dans l’œuf, révélant un jaune parfaitement liquide étreint par des couches de blanc d’œuf.

Dans l’ensemble, la technique a été bien accueillie en ligne, la vidéo devenant rapidement virale sur plusieurs plateformes de médias sociaux. Plusieurs personnes ont essayé la technique elles-mêmes.

Un utilisateur a déclaré que « cela s’était bien passé » et a partagé quelques détails supplémentaires sur la façon de réussir à préparer le plat.

«Plus les blancs cuisent longtemps avant de plier, plus il est facile de plier», a-t-elle expliqué.

Faites cuire les blancs à feu doux. Plus les blancs cuisent longtemps avant de plier, plus il est facile de plier (j’ai plié avec une spatule et les blancs n’étaient pas parfaitement uniformes). Puis je l’ai fait dorer à feu vif. Les œufs coulent. – SAGE (@pizzamondays) 13 septembre 2020

Quelques autres utilisateurs ont noté que des assaisonnements comme le sel, le poivre et le poivre de Cayenne pouvaient être ajoutés pour pimenter la recette. D’autres ont dit qu’ils utilisaient de l’huile d’olive ou du beurre pour empêcher les blancs d’œufs de coller aux parois de la poêle.

Mais c’est loin d’être la première vidéo présentant une technique de citations d’œufs pour devenir virale.

Une vidéo TikTok montre la fabrication d’une «omelette au pain» indienne, où les utilisateurs placent les œufs et le pain dans une casserole ensemble pour faire un sandwich au petit-déjeuner facile. D’autres vidéos suggèrent que vous pouvez facilement peler un œuf dur en soufflant dessus ou en le secouant dans l’eau.

Même les chefs professionnels comptent parfois sur les hacks d’œufs: l’hôte de «Ugly Delicious» David Chang a partagé une vidéo expliquant comment «faire frire» un œuf au micro-ondes; Martha Stewart a déclaré que la meilleure façon de faire des œufs brouillés est d’utiliser un mousseur à café; et Nigella Lawson a détaillé une astuce simple pour faire des œufs farcis parfaitement centrés.