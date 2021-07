La superstar des Dallas Mavericks, Luka Dončić, affronte la NBA 2K22

Eh bien, c’était vraiment inévitable, mais le garde polyvalent des Dallas Mavericks, Luka Dončić, est la star de NBA 2K22, face à l’édition standard et à son ensemble numérique Cross-Gen. Comme cette phrase l’indique déjà, il n’y a pas de mises à niveau gratuites de PS4 à PS5 ici – tout comme FIFA 22 et Madden NFL 22 – vous devrez donc acheter un forfait plus cher si vous souhaitez jouer à la simulation de basket-ball sur les deux consoles. Plus à ce sujet plus tard.

Une troisième version, l’édition 75e anniversaire de la NBA, se concentrera sur un trio des grands les plus marquants de la ligue : Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant. Les trois versions devraient sortir le 10 septembre et sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui. Sony a à nouveau les droits de commercialisation, comme PS Plus les abonnés recevront trois packs MyTeam mensuels gratuits tout au long de la saison.

« Faire la couverture mondiale de NBA 2K22 est spécial pour moi », a déclaré la star slovène Dončić. « Je suis fier de représenter mon pays dans une couverture spéciale qui honore les couleurs du drapeau slovène. Le basket-ball m’a tellement donné, et je suis ravi de redonner et de travailler avec 2K Foundations cette année pour aider la vie des jeunes enfants du monde entier.

Alors, qu’en est-il de ces trois éditions distinctes, alors. Eh bien, voici la vérité, directement tirée du communiqué de presse :

L’édition Standard sera disponible au prix de 59,99 €/59,99 € sur les plates-formes de la génération précédente (PS4) et de 64,99 €/69,99 € sur les consoles de nouvelle génération (PS5).

L’offre groupée numérique intergénérationnelle sera disponible au prix de 74,99 €/79,99 € et permettra aux joueurs d’accéder à l’édition standard de la génération précédente et de la nouvelle génération.

NBA 2K22 NBA 75th Anniversary Edition sera disponible au prix de 84,99 €/99,99 € pour PS4 et PS5. L’accès double génération est inclus à la fois pour le Cross-Gen Digital Bundle et l’édition NBA 75th Anniversary pour les plates-formes PS4/PS5 et fournit une version du jeu sur chaque génération de console au sein de la même famille de consoles.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez? Eh bien, les précommandes pour l’édition standard comprennent 5 000 VC, 5 000 points MyTeam, 10 packs promotionnels MyTeam (livrés chaque semaine), des boosts dans MyCareer, un maillot Luka Dončić MyPlayer et une carte Luka Dončić MyTeam Free Agent de 95. Faites le plein d’énergie pour le pack numérique Cross-Gen et vous obtiendrez également 10 000 points MyTeam, 10 jetons MyTeam, des cartes MyTeam de star de couverture Sapphire, un pack de chaussures Diamond MyTeam et quelques articles MyPlayer bonus, y compris un skateboard personnalisé.

Ensuite, il y a l’édition 75e anniversaire de la NBA la plus chère, qui comprend 100 000 points VC et 10 000 points MyTeam en plus des éléments du pack numérique Cross-Gen. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le site officiel du jeu, avec les futures mises à jour du gameplay et de la bande-son prévues dans les semaines à venir.