La suite musicale de Joker 2 est à la fois logique et surprenante, selon le compositeur

Joker : Folie à deuxla suite très attendue du film acclamé par la critique Joker, est sur le point de conquérir le monde avec son approche unique du cinéma. Le film, qui mettra en vedette Joaquin Phoenix et la superstar de la pop Lady Gaga, sera une comédie musicale à part entière, une décision qui a laissé les fans de l’univers DC à la fois surpris et intrigués.





Selon le compositeur du film, Hildur Guðnadóttirla décision de prendre Joker : Folie à deux une comédie musicale était à la fois logique et surprenante. Parler à La variété sur le tapis rouge avant un récent BAFTA Tea Party, Guðnadóttir a déclaré :

« C’est une décision intéressante. Et je pense que c’est vraiment excitant de voir comment ça se déroule. Et je pense que c’est en quelque sorte logique en même temps. C’est à la fois logique et aussi très surprenant. Pour moi ainsi que pour le public. une très belle conversation et je suis vraiment excité de voir comment ça se déroule. »

Détails sur l’intrigue de Joker : Folie à deux ont été gardés secrets, mais il a été révélé que le film se déroulerait dans l’emblématique Arkham Asylum de l’univers Batman. Les fans de la tradition Joker et Harley Quinn seront ravis de voir les personnages dans ce décor familier. De plus, une image de premier regard a été publiée montrant Arthur Fleck de Phoenix se rasant à l’asile, ajoutant à l’anticipation du film. La décision à prendre Joker : Folie à deux une comédie musicale peut être un geste audacieux, mais cela pourrait sans aucun doute porter ses fruits. Le mélange unique de musique et de narration du film peut offrir au public une expérience sans pareille.

Harley Quinn de Lady Gaga occupe le devant de la scène dans la suite de Joker

Images de Warner Bros.

Joker 2 est sur le point de ramener le casting étoilé qui a fait du premier film un succès. La star de retour Joaquin Phoenix sera rejointe par Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland et Harry Lawtey. La distribution diversifiée et talentueuse promet d’apporter une nouvelle perspective au film et laissera sans aucun doute le public sur le bord de son siège.

Le casting de Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn ajoute une nouvelle couche passionnante au film. Alors que les fans ne l’ont pas encore vue dans le rôle de Harley Quinn, le réalisateur Todd Phillips a révélé que la pop star commencerait le tournage au début de 2023, promettant un premier regard passionnant sur son interprétation du personnage. Margot Robbie, qui a incarné Harley Quinn dans Escouade suicide, Oiseaux de proie, et La brigade suicide, ne reprendra peut-être pas son rôle dans la prochaine suite de Joker. Pourtant, elle reste enthousiasmée par l’avenir du méchant emblématique de DC. Robbie a exprimé son enthousiasme à l’idée que Gaga assume le rôle lors de la première de son dernier film Babylon. Lors d’une interview avec ET, Robbie a déclaré :

« Je pense qu’elle va faire un travail incroyable. Je suis tellement excitée, c’est tout ce que j’aurais pu espérer pour Harley, c’est qu’elle deviendrait l’un de ces personnages, un peu comme Batman ou Hamlet, qui passe d’un acteur à l’autre. , tout le monde essaie de les jouer. »

Joker : Folie à deux sera publié en octobre 2024, mais d’autres images des coulisses devraient être publiées plus tard cette année.