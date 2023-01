La suite M3GAN est maintenant en développement

Une suite du récent film d’horreur à succès, M3GAN, serait déjà en préparation, la poupée tueuse étant désormais sur la bonne voie pour devenir la prochaine icône du slasher. Selon un rapport de Deadline, M3GAN 2 est actuellement en développement, bien qu’à l’heure actuelle, on ne sache pas si le réalisateur Gerard Johnstone ou le scénariste Akela Cooper reviendront pour plus. Vu le succès monumental de la première sortie, le studio réclamera sans doute de réunir à nouveau la même équipe créative pour la M3GAN suite.





M3GAN commence lorsque Gemma, une brillante roboticienne dans une entreprise de jouets, utilise l’intelligence artificielle pour développer M3GAN (abréviation de Model 3 Generative Android), une poupée réaliste programmée pour être le meilleur compagnon d’un enfant et le plus grand allié d’un parent. Après avoir obtenu de manière inattendue la garde de sa nièce récemment orpheline, Cady, lorsque les parents de l’enfant meurent dans un accident de voiture, Gemma demande l’aide du prototype M3GAN, une décision qui a des conséquences horribles lorsque la poupée devient consciente d’elle-même et surprotectrice de Cady, menant elle de tuer et de blesser quiconque se met en travers de son chemin.

Réalisé par Gérard Johnstone (Housebound, Les nouvelles légendes du singe) d’après un scénario d’Akela Cooper et une histoire de Cooper et James Wan, M3GAN met en vedette Allison Williams dans le rôle de Gemma, roboticienne et inventrice de M3GAN; Violet McGraw dans le rôle de Cady, la nièce orpheline de Gemma et bientôt la meilleure amie de M3GAN; et Amie Donald en tant que M3GAN titulaire. Le reste de la distribution comprend Ronny Chieng, Brian Jordan Alvarez, Jen Van Epps, Stephane Garneau-Monten, Arlo Green, Lori Dungey et Jenna Davis en tant que voix de M3GAN.

Le producteur James Wan, qui n’est bien sûr pas étranger aux franchises d’horreur, a récemment révélé qu’il avait des plans pour M3GAN 2. « Ce que je dirai à cela, c’est que dans n’importe lequel de mes films, que ce soit The Conjuring Universe, ou Saw, ou Malignant, ou M3GAN ici, nous aimons penser à un monde plus grand », a déclaré le cinéaste derrière Saw et The Conjuring a expliqué. « Pour moi, il s’agit de créer le monde, et de savoir qui sont les personnages, où l’histoire pourrait potentiellement aller, puis de construire ce monde plus grand, puis d’y entrer et de dire: » D’accord, je dis ceci histoire particulière, mais je sais qu’il se passe d’autres choses. Donc, si nous avons la chance d’avoir des suites, nous avons une idée de l’endroit où nous voulons aller.





M3GAN a fait les choses en grand au box-office

La nouvelle d’une suite si peu de temps après la sortie de la première sortie ne devrait pas surprendre ceux qui ont suivi les recettes du box-office. M3GAN a jusqu’à présent rapporté plus de 45 millions de dollars dans le monde contre un budget de 12 millions de dollars, et a reçu des critiques positives de la part des critiques pour ses frissons campy et ses frissons étonnamment vicieux.

M3GAN se situe maintenant à 94% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, avec Will Sayre de 45secondes.fr louant la combinaison de rires et de terreur en disant: «Dans les moments de violence, la bande originale du film vous fera rire aux éclats alors que M3GAN se pavane. trucs et prend n’importe qui sur son chemin. Cela vaut certainement la peine de voir un film comme celui-ci dans les salles. Les réactions du public ne seront sûrement que du pur divertissement.

M3GAN est sorti en salles maintenant, avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures.