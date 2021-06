La suite du Groenland explorera les conséquences

Une suite du film catastrophe surprise à succès, Groenland, est actuellement en préparation et ramènera le casting pour explorer ce qui va suivre.

j’ai vraiment adoré Groenland. Je veux dire, je suis toujours enthousiasmé par les films catastrophe, mais Groenland était bien plus que des visuels et de l’action passionnants. Il y avait une concentration plus profonde sur les personnages qui a fait avancer le film et c’était certainement l’un de mes préférés à regarder l’année dernière.

En tant que tel, je suis vraiment excité de voir que le film obtient une suite. La date limite a signalé que Groenland : Migrations est en développement. Non seulement Gerard Butler et Morena Baccarin sont sur le point de reprendre leurs rôles, mais le réalisateur Ric Roman Waugh revient également à la barre.

L’histoire reprendrait presque là où le premier film s’était arrêté, car les survivants qui l’ont fait Groenland sortir du bunker et doit traverser le paysage apocalyptique pour trouver de nouvelles maisons. Aucune date de sortie donnée, mais le tournage devrait avoir lieu début 2022.