La suite de Judgment pourrait déjà être en développement

Apparemment, la suite de Judgment sera la prochaine chose sur laquelle Ryu Ga Gatoku Studio travaille, en se concentrant sur PlayStation 5.

Certains d’entre nous ont hâte que le bon vieux Yagami revienne sur nos consoles pour distribuer de la remorque aux coquins et aux rebelles de la loi. Judgment était un jeu que beaucoup ont aimé et déçu beaucoup d’autres, mais il est indéniable qu’il y a un désir pour plus de son univers. Donc, SEGA semble déjà être avec le suite de Judgment En mains.

Selon une source anonyme recueillie par Tojo Dojo, certains enregistrements de domaine par SEGA inspireraient les rumeurs du développement de cette suite. Jugement et jugement perdus: saisissez la vérité, bien sûr, ne peut pas signifier autre chose.

D’autres détails suggèrent que le jeu aura un ton plus sérieux et plus sombre que l’original. Bien que l’humour absurde des jeux de Ryu Ga Gatoku Studio soit caractéristique et caractéristique, ce Jugement 2 parierait davantage sur les démons de son protagoniste, Yagami.

Cela, en parlant de la même chose, il serait de retour en tant que protagoniste. En témoigne Takuya Kimura, le mannequin qui lui a mis un visage dans l’original, étant de retour sur la liste de paie de SEGA pour collecter ses animations faciales. Avec lui reviendrait également Kaito, son inséparable collègue d’aventures et de mésaventures.

Judgment a été mis en vente en 2018, étant le premier titre du Ryu Ga Gatoku Studio à nous parvenir traduit en espagnol. Le jeu a fonctionné comme un spin-off des aventures de Kiryu et de la saga Yakuza, cela étant également développé à Kamurocho mais des yeux d’un détective.

Il a récemment été annoncé qu’il disposerait d’un port pour Stadia, PS5 et Xbox Series qui arrivera dans les magasins le 23 avril.