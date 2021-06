La suite de God Of War est retardée jusqu’en 2022

Si les nouveaux propriétaires de PS5 espéraient que le prochain Dieu de la guerre jeu sortirait en 2021, ils devront peut-être attendre un peu plus longtemps. Le jeu a été repoussé en 2022, Sony Santa Monica citant la « sécurité et le bien-être » de ses développeurs.

Cette nouvelle intervient après que le discours de l’année dernière sur la crise des développeurs ait atteint son paroxysme. Après la sortie de Cyberpunk 2077 et les histoires de ses développeurs sur leurs horribles heures de travail, il est clair que de plus en plus de studios essaient de donner la priorité à la santé de leurs équipes.

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg – Santa Monica Studio recrute (@SonySantaMonica) 2 juin 2021

De nombreux membres de la communauté pourraient voir ce retard arriver, et beaucoup ne s’attendaient pas à ce que la suite de God of War soit publiée en 2021, pour commencer. Cela a été une année difficile pour tout le monde, y compris les studios de jeux.

En l’absence de nouvelles d’une bande-annonce ou de toute autre couverture en 2021 jusqu’à présent, il était assez clair que God of War n’allait pas faire une apparition en 2021. Étant donné que le premier God of War est sorti en 2018, il semblait peu probable que un nouveau jeu avec l’échelle, la portée et la promesse de son prédécesseur serait publié dans un délai de trois ans.

Dans un fonctionnaire PlayStation article de blog, Hermen Hulst, directeur des studios PlayStation, a déclaré qu’ils travaillaient sur deux jeux narratifs à fort impact : Horizon Forbidden West et God of War. Ce seront des titres phares pour la PS5.

L’un des problèmes, a déclaré Hulst, est la difficulté d’accéder à la capture de mouvement et à la capture de performances pendant la pandémie mondiale. Horizon Forbidden West est toujours prévu pour une sortie fin 2021, mais God of War a été lancé plus tard et, par conséquent, ne sortira pas avant 2022.

Les dernières nouvelles que nous avons reçues à propos de la suite de God of War sont arrivées en septembre 2020. Une courte bande-annonce a été publiée et pas grand-chose d’autre, bien que ce soit aussi le moment où la date de sortie spéculative de 2021 a fait le tour de la communauté.

En termes d’exclusivités PlayStation, le cycle de vie de la PS5 a été un peu étrange. Returnal a été un énorme succès, même si ce n’est qu’un match.

Xbox a taquiné sa toute nouvelle relation avec Bethesda, il sera donc intéressant de voir comment Sony intensifie son jeu exclusif au cours des deux prochaines années.

La suite de God of War, désormais prévue pour une sortie en 2022, sera une grande partie de ce succès.