La suite de Freaky Friday est officiellement en préparation avec le retour de Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan.

Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan sont prêtes pour un autre échange de corps. Suite aux commentaires pleins d'espoir de Curtis sur le fait de vouloir une suite et de faire tout ce qu'elle pouvait pour obtenir un Horrible vendredi suite faite, Disney vient enfin de confirmer que le projet est officiellement en développement.





Au milieu d’une série d’annonces concernant l’avenir de la House of Mouse lors de l’appel trimestriel aux investisseurs de la société, The Hollywood Reporter a confirmé que la suite très attendue de la comédie familiale de 2003 est actuellement en pré-production, avec ses deux principales stars à nouveau attendues. jouer à la mère et à la fille.

Le Halloween La star taquine l’idée de faire un deuxième rôle depuis plusieurs mois, en plus de montrer son affection pour sa coéquipière, la félicitant récemment pour sa grossesse. Lohan, pour sa part, a toujours été favorable à la poursuite de l’histoire, surtout maintenant qu’elle a eu son retour triomphal à l’écran grâce à Netflix. Tomber pour Noël.

Horrible vendredi n’était qu’un des nombreux grands titres qui Le piège des parents star faite pour Disney. Lohan était l’une des plus grandes icônes de l’entreprise au début des années 2000 et cela marquera son retour dans l’entreprise après plus de seize ans, puisque Herbie : entièrement chargé retour en 2005.

Curtis jouera bientôt dans un autre film d’action en direct de Disney, The Haunted Mansion, partageant la vedette avec d’autres acteurs acclamés tels que Jared Leto, Winona Ryder, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield et Hasan Minhaj. .





À quoi s’attendre de Freaky Friday 2

Le film de 2003, basé sur le roman du même nom de 1972 de Mary Rodgers, a fonctionné comme un remake de la première adaptation de 1976 également réalisée par Disney et mettant en vedette Jodie Foster.

Toutes trois racontent l’histoire d’une mère et d’une fille qui ne s’entendent pas, se retrouvent fréquemment en conflit et croient fermement que la vie de l’autre est beaucoup plus facile que la leur. Ils peuvent mettre cela à l’épreuve lorsqu’une magie étrange les trouve habitant le corps de l’autre.

Au fil du temps, ils apprennent que rien n’est comme il semble et que tous les deux doivent faire face à des défis et à des moments difficiles de leur vie. Lorsqu’ils apprennent enfin leur leçon, ils retournent dans leur corps en comprenant un peu mieux la vie de l’autre. C’est du moins ainsi que l’histoire originale s’est terminée, mais tout ce qu’ils ont réellement appris sera apparemment à nouveau mis à l’épreuve dans la suite.

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucun détail sur l’intrigue de Vendredi bizarre 2il trouvera peut-être des personnages d’Anna et Tess Coleman, Lohan et Curtis, traversant à nouveau une crise et devant échanger des corps pour apprendre quelque chose de nouveau les uns sur les autres, ou pourrait même intégrer une toute nouvelle génération de la famille dans le mélange.

Pour l’instant, Lohan et Curtis sont les deux seuls talents confirmés pour le casting, tandis que le film a également Elyse Hollander à bord en tant qu’écrivain.