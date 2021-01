La Suicide Squad ne se sent pas du tout comme une suite selon la star de retour Joel Kinnaman

Le DCEU n’a pas eu une navigation très fluide jusqu’à présent. La plupart des films de la franchise qui ont débuté avec autant de confiance avec Homme d’acier ont été refondus, redémarrés ou carrément éliminés de la gamme en moins d’une décennie. Joel Kinnaman, qui reprendra son rôle de Rick Flag du film de David Ayer en 2016 Suicide Squad dans le prochain La brigade suicide dirigé par James Gunn, a récemment confirmé que le nouveau film était plus un redémarrage qu’une suite.

« Avec James Gunn, c’est un tout nouvel univers. C’est une chose complètement différente. On a en quelque sorte tous commencé avec une ardoise vierge … On n’a pas l’impression de faire une suite en aucune façon. C’est un étrange terrain d’entente pour un redémarrage. Quelque chose entre les deux … je ne pense pas [Gunn] a dû compromettre un iota de sa vision. Il doit vraiment faire exactement ce qu’il voulait. Et ce sera certainement le film le plus gros budget classé R jamais réalisé. Et c’est fortement coté R et super idiot. C’est vraiment un humour enfantin et enfantin et ça trouve aussi ces moments profonds où l’on est vraiment ému émotionnellement. Et puis c’est super violent et puis c’est encore vraiment idiot … Chaque personnage est tellement ridicule. «

Tandis que Joël Kinnaman semble très heureux de la nouvelle version de Gunn sur la franchise, l’original Suicide Squad est loin d’être mort et enterré. David Ayer a longtemps prétendu que sa vision du film avait été écrasée sous le poids des attentes des dirigeants de Warner Bros., qui ont fortement monté son film pour le rendre moins sombre et plus comique. Les fans se sont ralliés au cinéaste avec des appels à #ReleasetheAyerCut. Kinnaman lui-même a exprimé son intérêt à voir la vision originale d’Ayer pour son film se réaliser.

« Vous voulez toujours voir la coupe du cinéaste, vous savez? C’est toujours dommage que la vision du cinéaste ne parvienne pas au cinéma. Bien sûr, il y aura toujours des compromis. Je trouve que c’est plus le budget est gros, plus le compromis. C’est généralement le cas. Je suis sûr [Ayer’s cut] serait beaucoup plus intéressant. Le point de vue de David sur le Joker était vraiment intéressant et cela n’est pas vraiment ressorti dans le film que nous avons vu. «

Il sera intéressant de voir si le prochain film de Gunn aidera le public à oublier le film d’Ayer, ou si le « Ayer Cut » suivra également un jour. Justice League de Zack Snyder à des débuts triomphants sur HBO Max.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Steve Agee comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme Captain Boomerang, John Cena comme Peacemaker, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août. Cela vient de The Playlist.

