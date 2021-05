La Suicide Squad est officiellement classée R pour sa violence et son sang-froid

Cette nouvelle n’est peut-être pas particulièrement surprenante, mais La brigade suicide a été officiellement classé R par l’AMP. Le 12 mai, le bulletin officiel de classement des films de CARA a révélé les cotes d’écoute et les raisons du prochain long métrage de James Gunn, parmi de nombreux autres films. Officiellement, La brigade suicide est noté R pour «violence et sang-froid forts, langage partout, certaines références sexuelles, consommation de drogue et brève nudité graphique».

Les choses pourraient être officielles maintenant, mais nous nous attendions à ce que le film obtienne une note R difficile. Gunn a insisté sur le fait que le film serait classé R, et la bande-annonce populaire du groupe rouge qui a été publiée a fourni un aperçu de la violence extrême qui allait venir. Quand le dernier Suicide Squad Le film est sorti en 2016, il était classé PG-13 car Warner Bros.était toujours réticent à produire des films de bandes dessinées classés R, mais le succès de Joker a aidé à convaincre le studio à quel point cela peut être lucratif.

Écrit et réalisé par Gunn, La brigade suicide n’est pas vraiment un redémarrage, mais pas vraiment une suite du film de 2016 de David Ayer. Cela n’annule pas nécessairement les événements de ce film, bien qu’il ne les reconnaisse pas directement non plus. Le nouveau film présente certains personnages de retour comme son plus grand lien avec le film précédent, notamment Margot Robbie dans Harley Quinn, Viola Davis dans Amanda Waller, Joel Kinnamn dans Rick Flag et Jai Courtney dans Captain Boomerang.

Pendant ce temps, un ensemble de nouveaux personnages complètent le reste du film. Cela inclut John Cena comme Peacemaker, Idris Elba comme Bloodsport, Sylvester Stallone comme King Shark, Peter Capaldi comme Penseur, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Michael Rooker comme Savant, Pete Davidson comme Blackguard, Sean Gunn comme Weasel et Flula Borg comme Javelin.

Dans le film, un groupe de surveillants emprisonnés au pénitencier de Belle Reve sont sélectionnés pour devenir membres de la Task Force X pour avoir une chance de se libérer rapidement. Ils sont chargés de détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde arrive vivant à la fin du film, étant donné la violence à laquelle nous pouvons nous attendre La brigade suicide être.

Cena jouera dans le sien Pacificateur série sur HBO Max en plus d’apparaître dans La brigade suicide. Gunn a taquiné que d’autres personnages du film pourraient également apparaître dans la série. Maintenant en production, il semblerait que le Pacificateur le spectacle sera aussi violent que La brigade suicide, sinon plus. Dans un tweet récent, Gunn a révélé à quel point l’explosion d’un mannequin sur le plateau était si sanglante et réaliste que le producteur craignait que quelqu’un ait été tué sur le plateau.

«Hier soir, nous avons fait exploser un bâtiment et un mannequin se tenait dans l’embrasure de la porte et pendant cinq secondes, notre producteur, Simon, qui ne savait pas que le mannequin était un mannequin, a pensé que nous avions accidentellement tué un gars. Je ne plaisante pas, « Gunn a tweeté la semaine dernière.

Hier soir, nous avons fait exploser un bâtiment et un mannequin se tenait dans l’embrasure de la porte et pendant cinq secondes, notre producteur, Simon, qui ne savait pas que le mannequin était un mannequin, a pensé que nous avions accidentellement tué un gars. Je ne plaisante pas. 😂 #Pacificateur – James Gunn (@JamesGunn) 5 mai 2021

La brigade suicide devrait sortir en salles et sur HBO Max le 6 août 2021. Cena’s Pacificateur La série dérivée n’a pas encore de date de première fixée, mais elle devrait commencer à être diffusée sur HBO Max au début de 2021. Cette nouvelle nous vient de Screen Connections.

