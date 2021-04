La Suicide Squad est complètement terminée et prête pour ses débuts à HBO Max cet été

James Gunn a complètement terminé sa dernière coupe de La brigade suicide avec plusieurs mois à perdre. Avant la sortie prévue du film dans les salles et sur HBO Max en août, Gunn a annoncé sur Twitter que l’équipe avait «complètement terminé le film cette semaine, VFX et tout». Le cinéaste a également noté qu’il avait toujours prévu que la suite soit bouclée à ce stade, bien qu’il soit un peu surpris de ne pas avoir besoin d’un seul plan de ramassage pour terminer le montage final.

Oui, c’est inhabituel, mais j’ai toujours prévu de le faire maintenant », a déclaré Gunn dans un tweet de suivi.« Ce qui est plus inhabituel, c’est que nous n’avons pas fait un seul coup de micros ou de tournage de post-production. En dehors de Chris Nolan, cela n’arrive presque jamais, voire pas du tout, sur les films de super-héros tentpole. «

Dans un autre tweet, James Gunn a ajouté: « Il ne reste plus rien à faire à part moi regarder le marketing et les jouets, faire de la publicité et attendre que le monde guérisse un peu plus pour qu'un plus grand nombre de personnes puisse le voir en toute sécurité dans les théâtres, où il est destiné à être vu. »

Écrit et réalisé par Gunn, La brigade suicide mettra en vedette une histoire autonome sans lien direct avec le film de David Ayer de 2016, au-delà de plusieurs personnages de retour. Le casting de retour comprend Margot Robbie comme Harley Quinn, Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag et Jai Courtney comme capitaine Boomerang. Les nouveaux membres de la distribution comprendront Idris Elba comme Bloodsport, John Cena comme Peacemaker, Sylvester Stallone comme King Shark, Peter Capaldi comme The Thinker, Michael Rooker comme Savant, Pete Davidson comme Blackguard, Sean Gunn comme Weasel, Nathan Fillion comme TDK, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man et Daniela Melchior comme Ratcatcher 2.

Dans le film attendu, les condamnés emprisonnés du pénitencier de Belle Reve sont envoyés en tant que membres de la Task Force X sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences. Moins d’une semaine après la sortie de la bande-annonce, elle a été visionnée plus de 150 millions de fois, battant le record des bandes-annonces du groupe rouge détenues par Combat mortel. Inutile de dire que le film a plus de chances que de ne pas réussir à sa sortie.

Tout au long du processus de production, Gunn a été ouvert sur la liberté de création qu’il a obtenue de Warner Bros. La brigade suicide. Il a pu intégrer tous les personnages de DC qu’il souhaitait spécifiquement et, mieux encore, aucun studio ne se mêlait de la vision qu’il avait pour l’histoire. Peut-être que le studio a appris du succès de Justice League de Zack Snyder qu’il est préférable de laisser les cinéastes terminer le film à leur manière plutôt que d’ajouter plus de cuisiniers dans la cuisine.

« Oui, le film est à moi du début à la fin », a déclaré Gunn dans un autre tweet, répondant à un fan lui demandant directement s’il avait le dernier mot sur la sortie. La brigade suicide sortira en salles et sur HBO Max le 6 août 2021, et la nouvelle de Gunn qui termine complètement le film nous vient de James Gunn sur Twitter.

