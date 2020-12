La succession d’Aaliyah prend le contrôle de la chaîne YouTube officielle, lancement prévu pour 2021

L’esprit d’Aaliyah vit.

La succession d’Aaliyah a été mêlée à de nombreux conflits musicaux au fil des ans, mais il semble que l’un d’entre eux se soit enfin arrêté. La chaîne YouTube officielle d’Aaliyah fera ses débuts en 2021, selon un message de la succession de la chanteuse décédée sur son compte Instagram officiel. « Merci pour tout votre amour et votre soutien », lit-on dans le message. « Nous sommes fiers d’annoncer que le Domaine contrôle désormais le compte YouTube » Aaliyah « . 2021 sera l’année d’Aaliyah! A bientôt pour la nouvelle année! ♥ ï¸ ?? » C’est le moment idéal pour être fan d’Aaliyah. Il a également été récemment révélé que la succession d’Aaliyah permettrait finalement à la musique du chanteur d’être disponible sur les plateformes de streaming. «À nos fidèles fans: nous sommes ravis d’annoncer que la communication a commencé entre le domaine et plusieurs maisons de disques sur le statut du catalogue de musique d’Aaliyah, ainsi que sur sa disponibilité sur les plateformes de streaming dans un proche avenir», explique le communiqué. pour votre amour et votre soutien continus. D’autres mises à jour à venir! » Blackground Records est le label qui a sorti les trois albums d’Aaliyah. Le label, qui a vu le jour avec l’aide de l’oncle d’Aaliyah, Barry Hankerson, a travaillé dur pour arrêter la diffusion de sa musique au cours des deux dernières décennies. Cependant, il semble que Hankerson se détende enfin et permet au monde de profiter de la musique d’Aaliyah comme il se doit.