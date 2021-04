La stratégie cloud de PS5 sera annoncée à temps, mais sera uniquement PlayStation

Sony et Microsoft peuvent être considérés comme de grands ennemis dans l’espace console, mais comme beaucoup d’entre vous s’en souviennent peut-être, les entreprises collaborent en fait sur le cloud gaming. Cela fait un moment que nous n’avons pas eu une mise à jour sur ce que les deux mastodontes discutent et comment PlayStation a l’intention de tirer parti des serveurs Azure de la firme de Redmond, mais s’exprimant dans le cadre d’une interview avec la publication japonaise Nikkei, le patron Jim Ryan a jeté un peu de lumière sur les procédures. .

«Nous parlons toujours à [Microsoft] sur l’échange d’idées, et il y a des choses très intéressantes, alors quand le moment sera venu, nous annoncerons notre stratégie cloud », a-t-il révélé, comme traduit par VGC. «Nous pourrions vraisemblablement utiliser le cloud pour notre infrastructure technique, mais l’expérience de jeu en cloud que nous proposons sera unique et uniquement sur PlayStation.»

En fait, ce que Ryan dit ici, c’est que même si Sony utilise les serveurs de Microsoft, il le fera dans l’intérêt de fournir une expérience PlayStation unique. La société propose déjà le streaming via PlayStation maintenant, et renforce en fait son infrastructure au cours des prochaines semaines pour le streaming 1080p. En fait, PlayStation a été l’un des premiers promoteurs du cloud gaming, ayant acheté Gaikai en 2012.

On a demandé à Ryan si l’émergence du cloud pouvait avoir un impact sur le cycle de la console traditionnelle. «Il est difficile de répondre à cette question en ce moment, mais l’histoire montre que les ventes atteignent un sommet au cours de la troisième ou quatrième année», a-t-il déclaré. «À la fin du cycle, le cloud peut jouer un rôle. Je suis plus optimiste quant à l’avenir qu’il y a un an. »

Et qu’en est-il de la PS5: pourrait-elle être la dernière console de Sony? «Nous venons de sortir la PS5, donc à ce stade, il est temps d’apprendre comment les gens l’apprécient, puis nous prendrons le temps de réfléchir à l’avenir de PlayStation», a-t-il expliqué. Compte tenu de la nature de l’infrastructure Internet dans le monde, nous ne pouvons pas imaginer que le cloud remplacera bientôt le matériel dédié, mais il va clairement jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur, et il est important que PlayStation soit préparée.