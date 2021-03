La station spatiale jette par-dessus bord un morceau de 2,9 tonnes de débris spatiaux. Il restera en orbite pendant des années.

La Station spatiale internationale est devenue un peu plus légère la semaine dernière.

Le laboratoire en orbite a jeté une palette de 2,9 tonnes (2,6 tonnes métriques) de batteries usagées jeudi matin (11 mars) – l’objet le plus massif qu’il ait jamais largué, a déclaré la porte-parole de la NASA Leah Cheshier à Gizmodo.

On s’attend à ce que les débris spatiaux retombent sur Terre dans deux à quatre ans, ont écrit des responsables de l’agence dans une mise à jour la semaine dernière. Cette mise à jour a également déclaré que la palette brûlera «sans danger dans l’atmosphère», mais tout le monde n’est pas convaincu que c’est le cas.

« Cela me semble (haha, un jeu de mots étant donné les circonstances) comme dangereux. Cela semble gros et dense, donc peu susceptible de brûler complètement », l’astronome et auteur Phil Plait, dont le blog « Bad Astronomy » fonctionne sur Syfy Wire, écrit sur Twitter Jeudi.

« Oui. Par contre, par exemple, Tiangong-1 pesait 7500 kg [kilograms], beaucoup plus grand. Mais je dirais que compte tenu de la densité de l’EP9, c’est inquiétant, bien que dans le bas de l’échelle, » a répondu l’astronome et satellite Jonathan McDowell, qui est basé au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts.

Tiangong-1 a été le premier prototype de station spatiale chinoise, qui a accueilli des équipages d’astronautes en 2012 et 2013. L’engin de la taille d’un autobus scolaire a fini par s’écraser sur Terre au-dessus du sud de l’océan Pacifique en avril 2018.

EP9, abréviation de «Exposed Pallet 9», est l’objet récemment largué. EP9 est arrivé à la station l’année dernière sur un véhicule de transfert japonais H-II (HTV), dans le cadre de l’effort visant à remplacer les anciennes batteries nickel-hydrogène du laboratoire en orbite par de nouvelles batteries lithium-ion – un processus prolongé qui a nécessité un certain nombre de sorties dans l’espace au cours des cinq dernières années.

Auparavant, les anciennes batteries étaient emballées dans le HTV jetable, qui les entraînait à leur perte dans l’atmosphère terrestre. Mais l’échec du lancement en octobre 2018 d’une fusée Soyouz transportant l’astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute Alexey Ovchinin a perturbé ce schéma, a rapporté Spaceflight Now. (Hague et Ovchinin ont fini par atterrir en toute sécurité, grâce au système de lancement-abandon de leur capsule Soyouz.) Et EP9 est arrivé sur le neuvième et dernier HTV, ce qui signifie qu’il a été laissé sans un tour apocalyptique.

Les responsables de la station spatiale ont donc décidé de jeter la palette remplie de batteries. Jeudi matin, les contrôleurs au sol du Johnson Space Center de la NASA à Houston ont commandé le bras robotique du laboratoire en orbite de 17,6 mètres de long pour relâcher EP9 en orbite, ont écrit des responsables de la NASA dans la mise à jour.

La palette de la taille d’un SUV a beaucoup de société indésirable là-haut. Selon l’Agence spatiale européenne, les chercheurs estiment que l’orbite terrestre est encombrée d’environ 34 000 objets de débris d’au moins 10 centimètres de large et de 128 millions de morceaux de 1 millimètre de diamètre ou plus.

Mike Wall est l'auteur de « Là-bas« (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre.