La start-up de lancement de fusée Astra est la dernière société spatiale à entrer en bourse

Une startup californienne qui rêve tirer des fusées et des satellites dans l’espace vient de faire un pas de plus vers la solidification de son avenir dans l’industrie du transport spatial.

Fabricant de fusées Astra a déclaré mardi dans un article de blog (2 février) qu’au deuxième trimestre, il deviendra public en fusionnant avec Holicity, une société cotée en bourse.

Formé en 2016, Astra travaille sur l’envoi de sa fusée de 12 mètres de haut dans l’espace, permettant à ses clients commerciaux d’envoyer leurs satellites en orbite. Une fois terminé, l’accord entre Astra et Holicity, une soi-disant société d’acquisition à usage spécial (SPAC), pourrait valoriser Astra à 2,1 milliards de dollars. En comparaison, Elon Musk’s SpaceX , qui n’est pas public, est actuellement évalué à 46 milliards de dollars.

Le PDG Chris Kemp, qui a occupé le poste de directeur des technologies de l’information de la NASA de 2010 à 2011, écrit dans un message Twitter qu’il « ne pouvait pas être plus excité pour ce prochain chapitre. »

Astra n’est que la dernière société spatiale à entrer en bourse; la société de tourisme spatial suborbitaire Vierge Galactique a commencé à négocier en octobre 2019 après avoir fusionné avec un autre SPAC. Depuis lors, les actions ont presque quintuplé, les investisseurs pariant sur la société pour éventuellement lancer des touristes de l’espace et des missions scientifiques dans l’espace.

En devenant publique, Astra sera en mesure de générer l’argent nécessaire pour construire des fusées plus petites en plus grand nombre et de les lancer à partir d’une variété d’endroits différents dans un laps de temps plus rapide, a déclaré Kemp à Squawk Box de CNBC. plus tôt ce mois-ci .

Contrairement à d’autres fabricants de fusées, Astra se concentre sur la création de fusées automatisées peu coûteuses (les coûts de lancement pourraient être aussi bas que 3 millions de dollars), qui peuvent être contrôlées à distance et expédiées n’importe où en fonction des besoins d’un client, comme «le FedEx de l’espace». selon un profil Bloomberg . Bien que naissante, la technologie était suffisamment convaincante pour devenir l’un des trois finalistes de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dans un concours de deux ans connu sous le nom de Launch Challenge.

L’Astra’s Rocket 3.2 décolle de la côte de l’Alaska le 15 décembre 2020 dans ce montage de photos de mission. (Crédit d’image: Astra / John Kraus)

En revanche, SpaceX s’est concentré sur le lancement de ses 23 étages réutilisables Fusées Falcon 9 à partir de quatre sites, notamment le Kennedy Space Center de la NASA à Cap Canaveral, en Floride. Le coût par lancement de SpaceX est de 62 millions de dollars, selon son site Web, mais en 2020, il a dévoilé un outil permettant aux petits clients de satellites d’utiliser son service de covoiturage pour aussi peu que 1 million de dollars pour 440 lb. (200 kilogrammes) de charges utiles.

En décembre, Astra a atteint l’espace avec succès avec son lanceur Rocket 3.2. Seuls quelques opérateurs se trouvaient à Kodiak, en Alaska, sur le terrain pour préparer le lancement. L’étage supérieur a atteint 16106 mph (25920 km / h), ce qui était juste en deçà de la vitesse orbitale, ou les 17,180 mph (27649 km / h) nécessaires pour se mettre en orbite autour de la Terre. Malgré tout, la société est convaincue qu’elle sera en mesure de le faire après avoir apporté quelques modifications logicielles, et elle envisage de lancer des satellites standard pour ses clients plus tard cette année.

Cependant, Astra peut faire face à une concurrence féroce de la part des meilleurs joueurs du domaine – notamment SpaceX et United Launch Alliance , une joint-venture entre Boeing et Lockheed Martin.

Kemp a déclaré que la société avait plus de 50 lancements prévus pour les clients dans les mois à venir. Cependant, il a laissé entendre qu’Astra sera bien plus qu’un petit fabricant de fusées dans un avenir pas trop lointain, car la société cherche à construire «une plate-forme de services spatiaux qui catalysera une vague d’innovation qui profitera à notre planète en des moyens inimaginables aujourd’hui. «

