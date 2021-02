La start-up bluShift Aerospace lance sa première fusée commerciale à biocarburant du Maine

Une petite fusée présentée comme le premier propulseur commercial au monde alimenté par du biocarburant a été lancée depuis le Maine.

La start-up basée à Brunswick bluShift Aerospace a lancé son premier prototype de fusée, appelé Stardust 1.0, dimanche 31 janvier, malgré des températures glaciales et deux faux départs. La fusée n’a pas atteint l’espace (ni même un kilomètre de haut), mais a marqué une étape importante pour une entreprise qui vise à lancer des missions sur mesure adaptées aux petits satellites.

« Cela s’est parfaitement déroulé », a déclaré le PDG de bluShift, Sascha Deri, aux journalistes après le lancement, qui a décollé dimanche après-midi d’une piste enneigée du Loring Commerce Center à Limestone, Maine. « Il a atterri exactement là où nous espérions et où nous avions prévu. Cela n’aurait pas pu être mieux que cela. »

Stardust 1.0 est une petite fusée-sonde alimentée par un combustible solide «bio-dérivé» pour servir de banc d’essai pour les futures fusées bluShift capables de lancer de minuscules nanosatellites. Il mesure 6 mètres de haut et peut transporter 17 lb. (8 kilogrammes) de charge utile.

Il a fallu plusieurs essais à bluShift pour lancer Stardust 1.0. Une tentative de lancement le 14 janvier a été empêchée par le mauvais temps. Puis dimanche, un problème de pression avec une soupape de comburant a empêché la fusée de décoller, alors même que son combustible solide s’enflamme.

« Ce n’est pas le lancement! » quelqu’un pourrait être entendu dire dans la webémission en direct de bluShift. Une deuxième tentative environ 90 minutes plus tard a échoué lorsque l’allumeur de la fusée n’a pas démarré comme prévu. La société a également lutté contre des températures glaciales et des problèmes de réseau pendant le compte à rebours.

Mais la troisième fois a été le charme quand, en milieu d’après-midi, Stardust 1.0 a décollé de son rail de support, a survolé plus de 4 000 pieds (1219 m) et a ensuite déployé un parachute pour retomber sur Terre. Une chute de drogue s’est libérée de manière inattendue et a été récupérée par deux petites filles et leurs parents à l’aide d’une motoneige (dont plusieurs étaient sur place par des volontaires pour récupérer la fusée), a déclaré Deri.

« Nous ne pourrions être plus ravis que [with] ce qui s’est passé aujourd’hui », a déclaré Deri.

La fusée Stardust 1.0 revient sur Terre sous son parachute principal après un premier test de lancement à basse altitude réussi depuis le Loring Commerce Center à Limestone, Maine, le 31 janvier 2021. (Crédit d’image: bluShift Aerospace)

Fondée en 2014, bluShift Aerospace est une équipe de huit personnes qui visent à lancer de minuscules satellites sur des orbites polaires depuis la côte du Maine. La société cible les clients dotés de nanosatellites qui souhaitent plus de flexibilité ou de contrôle sur leurs orbites qui pourraient ne pas être disponibles en tant que charge utile secondaire avec un autre fournisseur de lancement comme SpaceX ou Rocket Lab.

«Nous voulons être l’Uber dans l’espace en fournissant ce véritable service de nano-lancement de nanosatellites», a déclaré Deri avant le lancement.

Il a fallu plusieurs essais à bluShift Aerospace pour lancer Stardust 1.0. Ici, la fusée allume son moteur mais n’a pas décollé en raison d’un problème de pression avec sa soupape d’oxydation principale. La fusée s’est finalement levée à sa troisième tentative. (Crédit d’image: bluShift Aerospace)

Pour ce faire, la société prévoit deux fusées suborbitales plus grosses, appelées Stardust 2.0 et son plus gros cousin, le Starless Rogue, pour fournir jusqu’à 6 minutes d’apesanteur pour les charges utiles à un coût allant jusqu’à 300000 €. Une fusée orbitale prévue, appelée Red Dwarf, lancerait alors des nanosatellites pesant jusqu’à 66 livres. (30 kg en orbite pour environ 60 000 € le kilogramme.

Le moteur-fusée de bluShift, un hybride de propulseur solide et liquide appelé MAREVL (Modular Adaptable Rocket Engine for Vehicle Launch), utilise un biocarburant solide exclusif qui, selon l’entreprise, est non toxique, neutre en carbone et « peut être acheté à bas prix dans des fermes à travers l’Amérique. . » Il utilise du protoxyde d’azote bouilli avec de l’oxygène comme oxydant, a déclaré Deri.

Le lancement de dimanche de Stardust 1.0 portait trois charges utiles principales: un cubesat construit par des étudiants des lycéens de Falmouth avec une caméra GoPro, un émetteur radio et des capteurs à bord; une expérience menée par les laboratoires de recherche Kellogg de Nashua, New Hampshire pour tester les effets d’amortissement des vibrations du nitinol, un alliage à mémoire de forme nickel-titane; et une enceinte cubesat remplie de stroopwafels, les cookies néerlandais, pour la société de développement de logiciels Rocket Insights en hommage à leur société mère basée à Amsterdam, Dept.

La fusée contient également des stylos bluShift pour les futurs investisseurs.

Deri a déclaré que bluShift espérait utiliser le lancement de dimanche pour attirer l’intérêt des investisseurs alors que la société cherchait à lever 650 000 dollars pour financer le développement de Stardust 2.0 et de ses successeurs. Les membres de l’équipe principale de la société ont investi 500 000 € de leur propre argent dans le projet et ont remporté une subvention de 125 000 € de la NASA, ainsi que des fonds du Maine Technology Institute, pour alimenter leurs efforts jusqu’à présent.

La société recherche également un nouveau site de lancement sur la côte du Maine pour gérer ses plus grosses fusées. Si tout se passe bien, le bluShift pourrait lancer sa première fusée Stardust 2.0 d’ici la fin de l’année, a déclaré Deri après le lancement de dimanche.

« Nous espérons démontrer au monde que le Maine est ouvert à l’aérospatiale. »

