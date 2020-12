La star mandalorienne Pedro Pascal partage l’aspect le plus difficile du tournage d’un épisode

Bien qu’il s’agisse toujours d’un nouvel ajout au paysage du streaming en ligne, Disney + a déjà un énorme succès sous la forme de séries occidentales spatiales. Le mandalorien. Pedro Pascal joue le rôle de Din Djarin, un chasseur de primes connu sous le nom de Mandalorien titulaire. Créé à l’image du personnage emblématique de Boba Fett, Djarin s’est juré de ne jamais retirer son casque devant les autres. Cela s’avère être un problème pour Pascal pendant le tournage, car l’acteur a révélé que l’émotion en portant le casque est la partie la plus difficile de son rôle de « Mando ».

« Le plus grand défi à jouer à Mando dans la saison deux est toujours évident, en ce sens que comment faire de manière subtile, que ce soit par l’intonation vocale ou l’immobilité / posture physique, de grands mouvements, de petits mouvements, pour transmettre de façon spectaculaire une scène et garder le personnage convaincant parce qu’il est de toute façon économique, et encore moins d’être blindé du bout des orteils au sommet de sa tête. C’est un défi physique qui est relevé de manière créative en termes de comment techniquement vous pouvez y parvenir. Ce sera toujours particulièrement unique en cet égard. «

Pedro Pascal a d’abord pris de l’importance avec un rôle important dans Le Trône de Fer. L’acteur a dépeint Oberyn Martell, un royal charismatique qui a été aussi rapide avec son discours qu’il l’était avec ses armes, dont la bataille avec Gregor Clegane est devenue l’une des scènes les plus célèbres de la série. Passer de cela à jouer un homme de peu de mots comme Mando était un défi pour Pascal, et il attribue à son travail au théâtre de l’avoir préparé à la tâche.

«Je ne sais même pas si je serais capable de le faire si ce n’était grâce à la quantité d’expérience directe que j’ai eue en étant sur scène pour comprendre comment vous positionner. Comment vous encadrer physiquement dans quelque chose et pour raconter une histoire avec un geste, avec une posture, ou avec une intonation vocale très, très spécifique. «

Bien sûr, alors que Pascal est techniquement la star de Le mandalorien, le véritable personnage d’évasion de la série est l’adorable enfant extraterrestre que les fans ont surnommé Baby Yoda, et qui n’a été révélé que récemment comme ayant un vrai nom, « Grogu ». Alors que les fans ne peuvent pas en avoir assez de Grogu, Pascal a trouvé un autre artiste sur les plateaux de la deuxième saison de la série pour être un objet de fascination beaucoup plus grand, à savoir l’écrivain et comédien Amy Sedaris, qui joue le mécanicien bourru de Tatooine Peli Motto.

«J’ai suivi Amy Sedaris comme un chiot. [I was] comme, ‘Hey encore. Je ne quitte pas ton côté tant que tu ne t’enveloppes pas »et elle dit« Cool ». J’adore l’enfant – c’est vraiment adorable – et c’est tellement fascinant de le voir fonctionner, mais quelqu’un qui te fait cracher-rire directement dans ton casque sera toujours mon truc préféré. «

Créé par Jon Favreau, Le mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers et Giancarlo Esposito. De nouveaux épisodes arrivent les vendredis sur Disney +. Cette nouvelle est apparue pour la première fois à Entertainment Tonight.

