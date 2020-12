La star Mandalorian Pedro Pascal abat les rumeurs de casque

The Mandalorian a toujours été l’un de ces spectacles où même le plus petit arc a déclenché une avalanche de théories de fans. Ainsi, le fait que son personnage principal titulaire, joué par Pedro Pascal, soit fortement contre le fait de montrer son visage car c’est la Voie du Mandalore a suscité de nombreuses spéculations et rumeurs contradictoires. Et peut-être que le plus débattu a été celui qui prétend que Pascal en a fini avec le port du casque car il veut passer plus de temps face à la caméra. Eh bien, de toutes les rumeurs qui tourbillonnent autour de la série, au moins celle-ci a finalement été démystifiée par nul autre que Pascal lui-même.

Comme le savent les téléspectateurs de la série, la saison 2 a révélé que bien que Mando soit en effet un Mandalorian, il a été élevé par les enfants de la montre. Ils sont une sous-section des Mandaloriens, qui voulaient restaurer les anciennes méthodes du Mandalore et ont été décrits comme des fanatiques religieux, d’où la clause de ne pas enlever votre casque devant une âme vivante. .

Ainsi, il n’y a eu que deux rares occasions The Mandalorian où Din Djarin de Pascal, fidèle à sa «voie», a enlevé son casque. Le premier cas était dans l’épisode final de la saison 1, « Redemption », où le chasseur de primes Mandalorian a subi de graves blessures à la tête qui nécessitaient une attention médicale immédiate. Mais comme il était tendu par un droïde, d’une certaine manière, Mando a réussi à ne pas montrer son visage à une âme vivante.

Dans l’épisode récemment publié de la saison 2, « The Believer », il a dû enlever son casque, mais ce temps-là, d’innombrables humains (très vivants) ont vu son vrai visage (avec la moustache bien taillée), bien que presque personne n’ait survécu à raconte l’histoire. Et encore une fois, cela a déclenché la conversation sur le point de vue de Pascal sur le fait de ne pas pouvoir montrer son visage dans The Mandalorian.

Pendant la majeure partie de 2020, il a été rapporté que Pascal était coincé dans un tiff continu avec The Mandalorian showrunners pour avoir enlevé son casque unique de beskar. Les rapports, alimentés à de nouveaux sommets par les rumeurs incessantes, ont même continué en affirmant que, parce que les réalisateurs de la série Disney + n’acceptaient pas les demandes de l’acteur, Pedro Pascal était déterminé à quitter la série pour de bon.

Mais il s’avère que c’étaient toutes des histoires inutiles qui reposaient sur des faits non substantiels, comme le Narcos l’acteur a plus que nié les rumeurs lors de son apparition à la BBC Le spectacle unique, aux côtés de sa co-star Gal Gadot, au lieu de Wonder Woman 1984La prochaine sortie simultanée de HBO Max et en salles. Il a expliqué que le casque n’est pas seulement une tactique bon marché pour faire attendre les téléspectateurs avec impatience, s’attendant à voir son visage (bien que nous le fassions sûrement). Il comprend que c’est une partie narrative de l’arc des personnages de Mando ainsi que de l’histoire dans son ensemble et a partagé qu’il était sur la «même page» avec les showrunners.

« Ce n’est pas vrai, en fait. C’est une façon vraiment merveilleuse de raconter l’histoire. Cela a toujours été un credo très clair pour le personnage et le processus de collaboration de tout cela, nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Donc , ce que je veux, c’est qu’ils fassent le meilleur spectacle possible, quelle que soit la façon dont ils le font. «

Eh bien, que nous ayons plus de moments Mando sans casque ou non, nous attendons toujours avec impatience celui de cette semaine The Mandalorian comme il s’agit de la finale de la saison 2, il décidera si le chasseur de primes sera réuni avec Baby Yoda. Vous pouvez consulter le clip complet de Pedro Pascal sur The One Show ici

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming